The Equalizer 3: Denzel Washington e Dakota Fanning sul set in Costiera Amalfitana (FOTO)

Denzel Washington e Dakota Fanning sono in Costiera Amalfitana, sul set di The Equalizer 3, nuovo capitolo della saga action thriller diretto nuovamente da Antoine Fuqua.

Hanno preso il via in Costiera Amalfitana le riprese di The Equalizer 3, nuova pellicola di Denzel Washington che vede l'arrivo nel cast della bionda Dakota Fanning.

Quasi vent'anni dopo l'uscita nelle sale di Man on fire - Il fuoco della vendetta, Dakota Fanning si riunisce finalmente con il premio Oscar Denzel Washington per un nuovo capitolo dell'action thriller seriale The Equalizer 3, diretto da Antoine Fuqua.

Sony Pictures ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese diffondendo le foto del cast, attualmente impegnato in Costiera Amalfitana. Nelle foto vediamo Washington e Fuqua ad Amalfi insieme a Dakota Fanning e Gaia Scodellaro, attrice napoletana del 1985 con padre napoletano e madre americana. I tre sono stati immortalati in Via Francesco Maria Pansa ad Atrani in una pausa dalle riprese che per i prossimi giorni continueranno in alcune vie dei comuni di Maiori e Minori.

Il terzo capitolo del franchise The Equalizer è ancora una volta diretto da Antoine Fuqua da una sceneggiatura scritta da Richard Wenk. I produttori sono Fuqua, Washington, Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch. Il film dovrebbe arrivare nelle sale il 1 settembre 2023.