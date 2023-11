The Equalizer 3 - Senza tregua, il video-tributo a Denzel Washington in occasione dell'uscita in streaming

In occasione dell'uscita in streaming di The Equalizer 3, alcuni YouTuber italiani hanno dedicato un videotributo alla star Denzel Washington.

The Equalizer 3 - Senza tregua è ora disponibile ora in acquisto o a noleggio in anteprima su Google Play, Apple Tv, Prime Video, Sky Primafila Premiere, Chili, Rakuten, Microsoft e Mediaset Infinity. In occasione della release, è stato lanciato un videotributo al protagonista, l'attore premio Oscar Denzel Washington.

Dopo la dichiarazione d'amore di Denzel Washington per l'Italia e gli italiani durante la promozione del terzo e ultimo capitolo della saga di The Equalizer, film ambientato proprio in Italia dove da anni l'attore si reca in villeggiatura, è arrivata la risposta di alcune star del web che hanno voluto ricambiare. Maurizio Merluzzo, Federico Santaiti, Omino BU e Enry Lazza hanno risposto dichiarando di amare anche loro Denzel in un videotributo intitolato proprio 'Ti amiamo Denzel Washington'.

The Equalizer arriva in Italia

Come rivela la nostra recensione di The Equalizer 3 - Senza tregua, da Da quando ha abbandonato la sua vita di sicario per il governo, Robert McCall (Denzel Washington) ha cercato di riconciliarsi con il suo passato, trovando consolazione nel perseguire la giustizia per conto degli oppressi. Quando si trasferisce nel Sud Italia, finalmente trova un luogo da chiamare casa. Scoprirà tuttavia che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo della criminalità locale. Gli eventi prenderanno una piega pericolosa, ma McCall sa già cosa deve fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia.