The Equalizer 3: Dakota Fanning affiancherà Denzel Washington

Vent'anni dopo Man on fire - Il fuoco della vendetta, Dakota Fanning tornerà a recitare a fianco di Denzel washington in The Equalizer 3.

A vent'anni di distanza dall'action thriller Man on fire - Il fuoco della vendetta, Dakota Fanning torna ad affiancare il premio Oscar Denzel Washington in The Equalizer 3, che Antoine Fuqua dirigerà per Sony Pictures.

Dakota Fanning alla Premiere losangelina del film The Twilight Saga Eclipse, 2010

Scritto da Richard Wenk, The Equalizer 3 è prodotto da Todd Black della Escape Artists, Jason Blumenthal, Steve Tisch e dalla star Denzel Washington. La trama del thriller, terzo capitolo della popolare saga action, è ancora top secret.

Il primo film di The Equalizer ha debuttato nel 2014 e vedeva Denzel Washington nel ruolo di Robert McCall, un ex marine che si ritrova a scontrarsi con la mafia russa per proteggere la giovane prostituta Teri (Chloe Grace Moretz). il film ha incassato oltre 194 milioni di dollari a livello globale. Nel sequel, forte di un incasso di 190 milioni, il protagonista andava alla ricerca di vendetta dopo l'omicidio dell'amica Susan Plummer (Melissa Leo).

Man on Fire - Il fuoco della vendetta: Dakota Fanning prese lezioni di piano... e di rutti

Nel 2018 Antoine Fuqua aveva anticipato che avrebbe voluto girare il terzo film in Europa, tuttavia per ora non c'è alcuna conferma riguardante la possibile trama del progetto.

tra le fatiche recente di Dakota Fanning la serie Showtime The First Lady, diretta da Susanne Bier dove recita a fianco di Michelle Pfeiffer, e l'adattamento di ripley, anch'esso per conto di Showtime.