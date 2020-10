Man on Fire - Il fuoco della vendetta: Dakota Fanning prese lezioni di piano... e di rutti

Durante le riprese di Man on Fire - Il fuoco della vendetta, Dakota Fanning prese lezioni di pianoforte, di spagnolo e di rutti per il ruolo di Pita Ramos.

Dakota Fanning prese lezioni di pianoforte, di nuoto e di spagnolo al fine di interpretare al meglio il ruolo di Lupita "Pita" Martín Ramos in Man on Fire - Il fuoco della vendetta. Alla bambina, inoltre, non essendo in grado di fare rutti, fu assegnato un vero e proprio "insegnante di suoni gutturali".

Denzel Washington e Dakota Fanning in una scena del film Man on fire - Il fuoco della vendetta

L'insegnante in realtà era un maestro di canto e di respirazione, esperto in suoni bassi, gutturali e di respirazione diaframmatica; i due passarono qualche giorno assieme durante le riprese e questo permise alla Fanning di imparare ad emettere quei suoni tutt'altro che appropriati per una bambina della sua età.

Dakota Fanning in una sequenza di Man on fire

La Fanning, inoltre, fu aiutata da Denzel Washington per l'intera durata delle riprese; tra i due nacque un rapporto intenso e duraturo che inizialmente fu consolidato da una serie di partite di ping pong. L'attore americano era solito interrogare la bambina sulle capitale del mondo tra una scena e l'altra, cosa che la divertiva molto.

Washington rimase così impressionato dalla recitazione di Dakota che spesso la guardava e dimenticava le sue battute o perfino di essere nella scena. La celebre sequenza in cucina di Man on fire - Il fuoco della vendetta tra Creasy e Pita, dove la bambina chiede al personaggio di Washington di spiegarle che cosa sia una concubina, fu perlopiù improvvisata dai due attori.