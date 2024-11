The Equalizer 3: il Blu-Ray in 4K del film con Denzel Washington in sconto su Amazon per il Black Friday

La pellicola, girata in Italia, terzo capitolo del franchise con Washington che ha incassato quasi 200 milioni in tutto il mondo a un'offerta imperdibile

Il Blu-Ray in versione 4K di The Equalizer 3 - Senza tregua è attualmente in sconto su Amazon. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 12.06€, con uno sconto del 39% sul prezzo più basso recente indicato (19,90€), grazie al "Black Friday in anticipo". Trovate tutti i dettagli inerenti a questo prodotto passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo.

The Equalizer, Denzel Washington annuncia il ritorno

Nei film, Denzel Washington interpreta Robert McCall, un ex-marine e agente della D.I.A., situato a Boston, che lavora sottotraccia come operaio e allo stesso tempo è specializzato nel trattare con persone pericolose. Ha infatti una serie di abilità particolari.

The Equalizer 3: Senza Tregua sarebbe dovuto essere l'ultimo capitolo del franchise, ma a quanto pare l'attore due volte Premio Oscar ci ha ripensato. Costato circa 70 milioni di dollari, ne ha incassati circa 200 milioni in tutto il mondo, portando il totale del franchise a circa mezzo miliardo di dollari.

The Equalizer: Denzel Washington protagonista dei capitoli 4 e 5

Mentre era impegnato nella promozione de Il Gladiatore 2, Washington ha svelato che sono in arrivo non uno, ma due sequel di Equalizer. "Ho detto a Sony che avrei fatto un altro Equalizer, e stiamo facendo il quattro e il cinque", dice Washington a Esquire. "Ho capito che i film di Equalizer sono anche per me, perché sono per la gente. Vogliono che vada a prendere i cattivi. 'Noi non possiamo prenderli, quindi vai tu a prenderli'. E io rispondo: 'Ok, lo farò! Aspettate lì. Torno subito!'".