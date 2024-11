The Equalizer: Denzel Washington protagonista dei capitoli 4 e 5

Sono in arrivo ben due capitoli di The Equalizer e Denzel Washington tornerà a vestire i panni del protagonista della saga.

Mentre promuoveva il suo ultimo film, Il gladiatore 2, Denzel Washington ha rivelato a Esquire qualcosa di più sui suoi prossimi progetti cinematografici. In particolare, l'attore ha svelato che sono in arrivo non uno, ma due sequel di "Equalizer". Alla faccia della pensione diremmo.

Il Gladiatore 2, Denzel Washington: "Ho baciato un uomo, ma è stato tagliato. Non erano pronti per questo"

La pensione è lontana ancora qualche film

"Ho detto a Sony che avrei fatto un altro Equalizer, e stiamo facendo il quattro e il cinque", dice Washington a Esquire. "Ho capito che i film di Equalizer sono anche per me, perché sono per la gente. Vogliono che vada a prendere i cattivi. 'Noi non possiamo prenderli, quindi vai tu a prenderli'. E io rispondo: 'Ok, lo farò! Aspettate lì. Torno subito!'".

Nei film di The Equalizer, Washington interpreta Robert McCall, un ex-marine e agente della D.I.A., situato a Boston, che lavora sottotraccia come operaio e allo stesso tempo è specializzato nel trattare con persone pericolose. Ha una serie di abilità particolari.

Washington aveva recentemente dichiarato che gli rimanevano solo una manciata di film prima di andare in pensione. È chiaro che non è così. Si dice anche che sarà protagonista di progetti di registi come Steve McQueen, Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler.

La Sony Pictures sarà sicuramente contenta del ritorno di Denzel in "The Equalizer" visto che i primi film hanno accumulato ben oltre mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo, con budget di media entità.

Nel frattempo, Washington sta ottenendo ottime recensioni per il suo ruolo di supporto ne Il Gladiatore 2. L'attore ha anche già girato "Highest 2 Lowest" di Spike Lee, che uscirà la prossima estate.

Nel sequel de Il Gladiatore, un ormai adulto Lucio Vero (Paul Mescal) si ritrova a dover combattere da gladiatore nel Colosseo, sotto lo sguardo degli imperatori Macrino (Denzel Washington) e Geta (Joseph Quinn), alla presenza della madre Lucilla (Connie Nielsen) e del senatore Gracco (Derek Jacobi). Il film è attualmente nelle sale.