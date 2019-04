The Conjuring 3: il logo ufficiale del film e altri dettagli

The Conjuring 3 uscirà solo nel 2020, ma c'è già un logo ufficiale del film, terzo capitolo della saga horror le cui riprese inizieranno questa estate.

A condividere il logo di The Conjuring 3 è il regista Michael Chavez, che dirigerà il film e che proprio in questi giorni è nelle sale con La Llorona - Le lacrime del male. Tra l'altro La Llorona ha un piccolo legame con la saga di The Conjuring attraverso uno dei personaggi e per i temi che affronta, rientra nel genere della saga lanciata da James Wan, con l'unica differenza che La Llorona è una leggenda ispirato al folklore messicano, mentre fino ad ora i film di The Conjuring rievocano le indagini soprannaturali dei coniugi Ed e Lorraine Warren.

Ma diamo uno sguardo al logo!

Il logo di The Conjuring 3 non si discosta molto dai precedenti, dal punto di vista stilistico, e campeggia su quella che sembra una fotografia antica che raffigura un paesaggio rurale.

James Wan, che ha diretto i primi due capitoli della saga, ha anticipato un accenno di quella che è la trama di The Conjuring 3: la storia di un uomo, Arne Johnson, che nel 1981 viene processato con l'accusa di aver ucciso il suo padrone di casa, Alan Bono. Un'altra indagine soprannaturale per i coniugi Warren, e la prima volta nella storia americana in cui la difesa tentò di dimostrare che l'imputato era posseduto da un'entità soprannaturale.

Patrick Wilson e Vera Farmiga torneranno nei panni di Ed e Lorraine Warren - e siamo certi che nel film non mancherà un tributo a Lorraine Warren, morta qualche giorno fa all'età di 92 anni. Farmiga ha già promesso un film "grandioso", ma ci vorrà ancora un po' di tempo prima che arrivi in sala. Nell'attesa, la saga di The Conjuring proseguirà con Annabelle 3, in uscita questa estate.