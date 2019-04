La LLorona – Le lacrime del male e The Conjuring confermato il collegamento con la saga

La Llorona e la saga di The Conjuring sono collegati attraverso uno dei personaggi secondari apparsi in uno dei flm della saga.

La Llorona - le lacrime del male: Tony Amendola e Linda Cardellini

La Llorona - le lacrime del male e la saga di The Conjuring sono collegati: in particolare è uno dei personaggi del film in uscita il 17 aprile ad essere già apparso (nelle stesse vesti) in uno dei film dell'universo inaugurato nel 2013 da James Wan con L'evocazione - The Conjuring.

In La Llorona, incentrato sulla storia di una famiglia che deve sfuggire alle grinfie di una diabolica creatura assetata di vendetta, ritroviamo il personaggio di Padre Perez (Tony Amendola), che avevamo incontrato nel primo film dedicato alla bambola Annabelle. Nel film - di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione de La Llorona - Le lacrime del male - Padre Perez viene in aiuto alla famiglia perseguitata dalla Llorona, indirizzando i malcapitati verso Rafael Olvera, un curandero in grado di proteggerli.

Padre Perez, nei pochi minuti in cui lo vediamo in scena, ci parla di come quanto accaduto con Annabelle abbia aperto la sua mente verso il mondo del sovrannaturale ma anche di come esistano persone, facendo riferimento ai coniugi Warren, abituate a combattere contro le forze del male.

La Llorona - le lacrime del male: un'immagine del film

La Llorona - Le lacrime del male, è ambientato negli anni '70 a Los Angeles, e vede al centro della storia un'entità soprannaturale che si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale. L'unica speranza di sopravvivere all'ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e la mistica che pratica per scacciare il male, dove la paura e la fede si incontrano. Attenzione al suo gemito agghiacciante... non si fermerà davanti a niente pur di attirarti nel buio. Perché non c'è pace per la sua angoscia, non c'è misericordia per la sua anima. E non si può sfuggire alla maledizione della Llorona.