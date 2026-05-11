The Boys lo ha fatto di nuovo: la serie aveva già "previsto" la statua d’oro di Trump

Lo showrunner di The Boys è il primo a essere stupito delle capacità predittive della serie, visto che la realtà supera di gran lunga la fantasia.

Erik Kripke è il primo a essere stupito dal potere di preveggenza di The Boys. Il creatore della serie satirica sui supereroi di Prime Video ha espresso il suo stupore su Instagram dopo che la sua ennesima boutade su Patriota si è concretizzata con la statua dorata di Donald Trump.

La strana coincidenza della statua di Patriota che ha predetto la boutade di Trump

Nel sesto episodio della quinta stagione, Anche se i cieli cadono, viene svelata una statua dorata di Patriota a grandezza naturale. Il leader psicotico dei Sette proclama di essere il nuovo messia dopo la visita dall'"angelo" Madelyn Stillwell in una visione dell'episodio 3. Non solo la statua preannuncia un evento reale, l'inaugurazione della scultura dorata di Trump presso il campo da golf del presidente a Doral, in Florida, ma ripropone il tema del complesso di superiorità del Presidente che ad aprile ha diffuso un suo ritratto nei panni di Cristo realizzato con l'AI.

La statua di Trump, soprannominata Don Colossus per la sua altezza di 4,5 metri (6,7 metri in totale, compreso il piedistallo), è stata realizzata dallo scultore dell'Ohio Alan Cottrill su commissione del gruppo di criptovalute $PATRIOT, secondo quanto riportato da USA Today. La statua è in bronzo rivestito di foglia d'oro e pesa 3,1 tonnellate. Il piedistallo aggiunge altre 3 tonnellate.

La statua ha suscitato non poche polemiche, riaccendendo il dibattito religioso sulla megalomania e blasfemia di Trump dopo che il pastore Mark Burns ha officiato una funzione religiosa di inaugurazione della statua, paragonata da alcuni alla storia biblica del vitello d'oro.

"Noi adoriamo il Signore Gesù Cristo e solo Lui", ha scritto Burns sui social media in risposta alla controversia. "L'onore non è adorazione. Il rispetto non è idolatria. Celebrare non significa inchinarsi a un falso dio."

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La follia di Patriota in The Boys 5

La nostra analisi di The Boys e Daredevil: Rinascita ha messo in luce l'influenza della Presidenza Trump sugli show americani. La trama di The Boys presenta anche un riferimento alla "Chiesa Democratica d'America", rinominata in seguito, e alla sua leadership che causa una crisi di coscienza per i cristiani nazionalisti come Firecracker (Valorie Curry), il cui amato pastore della città natale si oppone alla conversione forzata delle chiese tradizionali da parte del governo che le obbliga ad adorare Patriota come figura sacra.

In un altro spunto narrativo molto vicino a fatti reali, la vicepresidente Ashley Barrett minaccia di costringere la FCC a revocare le licenze di trasmissione a tutte le reti tranne la VNN, di proprietà della stessa Vought. Questa dichiarazione potrebbe essere considerata un'anticipazione delle minacce dell'amministrazione Trump contro la ABC, in seguito all'ultimo scontro tra il conduttore televisivo Jimmy Kimmel e il presidente. E mentre The Boys si avvia verso il gran finale con gli ultimi episodi, potrebbe ancora regalarci qualche perla profetica per la gioia dei fan.