The Boys 5, Black Noir e Firecracker verso il finale: "Sarà un viaggio appagante e coerente"

Il cammino verso il finale di The Boys sta per avere inizio e ci siamo lasciati anticipare qualcosa da Nathan Mitchell (Black Noir) e Valorie Curry (Firecracker), con uno sguardo sulla potenza della serie. Su Prime Video dal 9 aprile.

I ragazzi stanno per tornare. Un evento globale a Roma ha anticipato la quinta e ultima stagione di The Boys che sarà su Prime Video dal 9 aprile, e ci ha dato l'opportunità di tornare anzitempo nel mondo che Eric Kripke ha tratteggiato partendo dall'eccessivo fumetto omonimo di Garth Ennis. E arriviamo quasi alla conclusione con una popolarità crescente, una quarta stagione molto seguita, e il rammarico di essere quasi al capolinea e dover lasciare questo mondo di supereroi molto particolari.

Il cast all'evento romano

Proprio in occasione dell'evento romano, abbiamo avuto l'opportunità non solo di seguire il tappeto rosso e strappare due battute a tutto il cast presente, ma anche di sederci con alcuni di loro per una chiacchierata più approfondita. Come per esempio con Nathan Mitchell e Valorie Curry, ovvero Black Noir e Firecracker, con i quali ci siamo mossi tra anticipazioni di ciò che vedremo e uno sguardo nostalgico al passato, a quello che la serie è stata fin qui.

The Boys 5 e un finale soddisfacente

Partiamo guardando avanti, a cosa possiamo aspettarci da The Boys 5. "Non credo di potertelo dire!" ci ammonisce subito Nathan Mitchell, che però poi aggiunge: "anche solo parlare di sensazioni ti indirizzerebbe dalla parte giusta, ma posso dire che gli archi narrativi e i percorsi che intraprenderemo sono molto appaganti. Saranno coerenti con i personaggi e, quando lo show e i loro percorsi giungeranno al termine, il pubblico si sentirà molto soddisfatto."

Valori Curry scende invece un po' più nel dettaglio del proprio personaggio: "penso che alla fine della quarta stagione il mondo di Firecracker sia stato scosso profondamente; le verrà chiesto qualcosa che forse non ha mai fatto prima: un po' di autoanalisi. Un po' di autoconsapevolezza." Sviluppi potenzialmente molto intriganti!

The Boys e il fattore shock: le scene più eccessive

Nathan Mitchell alla premiere romana di The Boys 5

Un punto essenziale di ciò che The Boys è stata fin qui è l'essere eccessiva. Quali sono, secondo loro, le scene più forti e scioccanti della serie? "non supererò mai quella del pene che esplode" ci dire la Curry senza esitazione e lo conferma Mitchell che la pone "in cima alla lista. Il pene che esplode è un classico intramontabile." Ci tiene però ad aggiungere anche un altro momento: "Anche quando Noir viene sventrato da Patriota... quella è stata grossa" dando il là alla collega che ne aggiunge un'altra, anche per come entra in sintonia con il movimento MeToo: "una scena che mi ha colpito così tanto ed ero così entusiasta di far parte di questo show: all'inizio, quando Starlight arriva alla Vought Tower e viene aggredita da Abisso. Il modo in cui hanno rappresentato quell'esperienza... ho pensato che l'avessero gestita magnificamente, portando il pubblico a immedesimarsi con lei. È una scena che non dimenticherò mai."

Il fattore nostalgia

E proseguendo con lo sguardo al passato, non possiamo non mostrare il fianco alla nostalgia. C'è qualcosa che hanno portato via dal set come ricordo dei loro personaggi? "Ho preso i calzini" ci ha detto Nathan Mitchell, "Onestamente... avrei preso il casco, avrei preso tutto se avessi potuto, ma non me lo hanno permesso. Letteralmente solo i calzini e le magliette intime." Più ricco il bottino di Valorie Curry: "io ho preso i miei 'vestiti comodi' perché ero legata emotivamente a loro... i miei stivali, i miei Ugg. Ho una tazza con scritto 'Fuck Starlight' in cucina. Ho preso alcuni artwork dall'appartamento di Firecracker. Avrei voluto prendere alcuni degli alligatori... ne ha così tanti. Ma purtroppo non ci sono riuscita. "

Valorie Curry alla premiere romana di The Boys 5

E invece cosa mancherà loro maggiormente? La risposta è unanime: la gente! "Mi mancherà soprattutto questo cast" ha detto Mitchell, "perché la tua esperienza quotidiana è fatta dalle persone con cui lavori. Il cast, la troupe e l'intero team hanno reso questa un'esperienza unica nella vita." Ma mancherà anche quello che la serie rappresenta, per la sua rilevanza: "Sì, è uno show speciale" ha detto Valorie Curry, "mi mancherà la sua presenza nei media e nel 'zeitgeist'. È stata una satira incredibilmente importante. Quello che ha rappresentato in termini di cultura, politica, capitalismo aziendale... non c'è niente di simile. E forse non ci sarà per un bel po'."

Il superpotere preferito

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

E che potere vorrebbe strappare a uno dei colleghi? Se potessero scegliere uno qualunque dei poteri degli altri personaggi, quale sarebbe? "Sono una pessima nuotatrice" ci ha detto la Curry, "quindi prenderei immediatamente quello di Abisso, che ha le branchie e tutto il resto. Io devo tapparmi il naso quando vado sott'acqua e non sono mai riuscita a fare cose come snorkeling o immersione. E poi parlerei con i pesci!" "A me piace il volo" ha detto invece Mitchell, ma è già il potere del suo personaggio, quindi "prenderei la super forza di Patriota!"