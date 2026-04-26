The Boys e Daredevil Rinascita: quando la serialità diventa lo specchio dell’era Trump

La morsa dell'ICE, il populismo trasfigurato in superpotere e il confine sottile tra satira e cronaca: come le stagioni delle serie fumettistiche stanno mettendo a nudo l'America contemporanea.

Spesso la serialità televisiva non si limita a riflettere la realtà, ma agisce come uno specchio deformante che, paradossalmente, restituisce un'immagine più nitida del vero rispetto ai TG e all'informazione online. È quel fenomeno di "lungimiranza inquieta" che ha reso celebri negli anni I Simpson o che ha portato un procedurale come The Good Wife ad anticipare tragici fatti di cronaca.

Viale del tramonto per Patriota nella stagione 5?

Oggi, però, non siamo più nel campo delle coincidenze isolate. Nel panorama televisivo del 2026, due colossi del cinecomic sul piccolo schermo - la quinta stagione di The Boys (Prime Video) e la seconda di Daredevil: Rinascita (Disney+) - sembrano aver rinunciato alla metafora per farsi denuncia esplicita. Un circolo vizioso in cui l'arte imita la vita, che a sua volta sembra rincorrere i copioni più distopici degli showrunner.

Daredevil: Rinascita e il metodo Kingpin, un sindaco a immagine di Donald

La furia di Kinpin nella stagione 2

Se la stagione d'esordio del ritorno di Matt Murdock aveva già settato toni più maturi rispetto alla media Marvel, questi nuovi episodi spingono l'acceleratore sul realismo politico. Il Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio non è più solo il "boss dei due mondi"; è un sindaco populista che usa le istituzioni come un'estensione della propria volontà criminale.

Il parallelismo con la presidenza Trump diventa assordante nella gestione della sua task force anti-vigilanti. Le scene di rastrellamento urbano richiamano senza troppi giri di parole le operazioni dell'ICE (l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione) nell'era di Donald 2.0. Non è un caso che lo stesso D'Onofrio, in recenti dichiarazioni, abbia sottolineato come il suo personaggio "si nutra delle tensioni sociali reali" per apparire come l'unico garante dell'ordine.

La famiglia "perfetta" e assetata di potere del Sindaco di New York

Quando vediamo la polizia della serie agire con una brutalità che scavalca ogni diritto civile - in un'eco narrativa di quanto visto recentemente anche nel medical drama The Pitt - comprendiamo che Kingpin non sta solo cercando di ripulire Hell's Kitchen: sta applicando un modello di controllo autoritario che predilige la paura al consenso.

The Boys 5: il crepuscolo di un Patriota viziato

Padre e figlio, entrambi dispotici in due ere diverse, nella quinta stagione della serie Prime Video

Se Daredevil: Rinascita lavora di fioretto politico, The Boys continua ad affondare la mannaia. La quinta e ultima stagione della creatura di Eric Kripke ci trascina in un'America dove la democrazia è un simulacro gestito dal marketing della Vought. Patriota, interpretato da un Anthony Starr sempre più magistrale nel restituire la fragilità psicotica del potere, è la versione iperbolica e superomistica del trumpismo più becero.

Kripke è stato categorico a riguardo: "La realtà sta rendendo difficile scrivere satira, perché è diventata più assurda della nostra serie". Il Patriota di questo canto del cigno è un imbonitore che trasforma accuse di stupro e omicidi di massa in punti di forza elettorali, supportato da una macchina comunicativa (guidata da Suor Sage) capace di riscrivere la verità a colpi di deepfake e post sui social.

The Boys 5. Suor Sage, il Presidente USA Steven Calhoun e la vice Ashley Barrett sono solo l'anticamera del vero comandante: Patriota

L'introduzione dei "campi di libertà" - agghiacciante eufemismo che richiama i periodi più bui del '900 e le attuali retoriche sui centri di detenzione dell'ICE (come abbiamo visto anche in Una battaglia dopo l'altra, ad esempio) - segna il punto di non ritorno. Patriota non vuole solo il potere; vuole l'adorazione incondizionata, disposto persino a sacrificare il proprio sangue (Soldatino) o a usare la popolazione come cavia per il Primo Composto V e il Virus pur di non mostrare cedimenti. È l'incarnazione del narcisismo eletto a sistema di governo.

La nona arte (e la serialità) come ultimo baluardo della denuncia

Perché proprio i supereroi (anche The Boys nasce sulla carta da Garth Ennis e Darick Robertson) per fare denuncia sociale? La risposta risiede nella natura stessa del fumetto, da sempre abituato a masticare la cronaca per sputarla fuori sotto forma di archetipi. Mentre la DC ha spesso preferito città immaginarie come Gotham o Metropolis, la Marvel e le decostruzioni come The Boys hanno sempre eletto New York e Washington a palcoscenici reali; avvicinandosi così ancora di più al vero.

Oggi, queste serie non si limitano a raccontare una storia; urlano una denuncia contro un mondo privo di empatia, dove l'IA e la post-verità sono armi di distrazione di massa. Come spettatori, siamo messi di fronte a uno specchio che non ci piace, ma che è necessario guardare. Non sarà un episodio di Daredevil: Born Again a cambiare l'esito di un'elezione o a fermare un rastrellamento. Però la consapevolezza che nasce dalla visione è il primo passo per non restare semplicemente a guardare mentre il mondo brucia sotto il sorriso falso ed inquietante di un uomo che si crede un Dio.