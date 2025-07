The Boys, Karl Urban condivide un emozionante messaggio di addio: "È stato fot...utamente biblico"

La star che interpreta Billy Butcher in The Boys, Karl Urban, ha condiviso un emozionante messaggio di addio durante le ultime riprese della quinta stagione.

Con la fine delle riprese della quinta e ultima stagione di The Boys, Karl Urban condivide un sentito addio al personaggio di Billy Butcher e al cast della serie. Dopo otto anni di satira supereroistica e successi travolgenti, l'attore riflette sulla portata emotiva di un'esperienza trasformativa, conclusasi simbolicamente su una spiaggia delle Hawaii.

Karl Urban saluta a modo suo The Boys dopo otto anni

Il sipario si chiude su The Boys, e con esso anche sull'arco narrativo dell'irascibile e iconico Billy Butcher, interpretato da Karl Urban. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l'attore ha condiviso l'istantanea di un momento emblematico: lui e Jack Quaid in costume, su una spiaggia delle Hawaii. "È stata una corsa che mi ha cambiato la vita... l'ultima stagione è FOT..AMENTE BIBLICA", ha scritto Urban. Non è solo una chiusura produttiva, ma il congedo da un mondo dissacrante, grottesco e stranamente vicino alla realtà. Una serie che, a partire dal suo debutto nel 2019 su Prime Video, ha sparigliato le carte del genere supereroistico portando in scena una satira pungente su potere, politica e spettacolo.

The Boys, prodotto da Eric Kripke, non è stato solo un titolo di successo, ma un punto di riferimento culturale per un'intera generazione di spettatori. In otto anni, il cast - da Antony Starr (Homelander) a Erin Moriarty (Starlight), passando per Karen Fukuhara (Kimiko) - ha attraversato insieme pandemie, scioperi, rivoluzioni industriali e una popolarità in costante ascesa. E Urban, con la sua interpretazione ruvida e umanissima, ne è stato il cuore nero e pulsante.

Confermata come stagione conclusiva, la quinta stagione arriverà nel 2026, anche se la data ufficiale resta ancora avvolta nel mistero. Kripke, con saggezza, intanto sceglie di non far degenerare l'epopea in parodia di sé stessa: l'ascesa incontrollabile di Homelander ha già mostrato quanto sia rischioso flirtare con l'eccesso. Mentre la campagna promozionale si avvicina e l'attesa sale, i fan dovranno prepararsi a un ultimo, esplosivo scontro tra il caos e la giustizia.