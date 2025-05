The Boys 5, il creatore promette approfondimenti per Patriota e Soldatino: "Preparatevi per l'apocalisse"

La quinta e ultima stagione di The Boys esplorerà più in profondità il complicato rapporto tra Patriota e Soldatino. Eric Kripke, ideatore della serie Amazon, ha rivelato che il desiderio di Patriota di essere amato dal padre sarà al centro della narrazione, culminando in un'emotiva dinamica padre-figlio, la cui origine è stata svelata nella terza stagione.

The Boys, Patriota e Soldatino protagonisti assoluti della quinta stagione

La quinta stagione di The Boys si preannuncia esplosiva, con una trama che affronterà il doloroso desiderio di Patriota (Antony Starr) di ricevere l'amore paterno da Soldatino (Jensen Ackles). Eric Kripke, lo showrunner della serie, ha dichiarato che il personaggio di Patriota è "tragico", sottolineando come, nonostante il suo potere devastante, il supereroe cerchi disperatamente qualcuno che lo ami. Un bisogno che, paradossalmente, viene ostacolato proprio dal suo stesso potere, che incute paura in chiunque gli stia vicino. Questo conflitto interno, così come la tormentata relazione padre-figlio con Soldatino, diventerà un motore centrale della quinta stagione, pronta a svelare dettagli inediti di un legame familiare esplosivo e ricco di tensione emotiva.

Antony Starr nei panni di Patriota di The Boys

Kripke ha aggiunto che, sebbene la rivelazione che Soldatino fosse il padre di Patriota sia arrivata solo verso la fine della terza stagione, nella quinta stagione verranno esplorate le profonde implicazioni di questo legame, con sorprendenti colpi di scena.

In quel frangente, Patriota aveva reagito già con una combinazione di shock e speranza, cercando in quel padre così distante una figura che potesse finalmente dargli quel sostegno che gli era mancato per tutta la vita. Tuttavia, Soldatino lo rifiutava con rabbia, definendolo debole e deludente. La brutalità di questa relazione culminava in un duro scontro, con Patriota che preferiva proteggere il figlio Ryan piuttosto che schierarsi dalla parte di un padre che lo aveva rifiutato. Le implicazioni di questo legame, ora avvolto nel mistero, si sveleranno nel finale di una serie che, tra ferocia e satire pungente, ci ha mostrato il lato oscuro dei supereroi e delle loro emozioni più umane.