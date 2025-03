Da The Legend of Vox Machina a X-Men '97, 5 serie da guardare se ami Invincible

Se il mix di azione, supereroi e riflessione esistenziale di Invincible ha risvegliato in te la voglia di immergerti in storie complesse e coinvolgenti, allora ecco 5 serie perfette per te.

Mark Grayson dice le parolacce, dicono sia indistruttibile, indossa un vestito molto (davvero molto) attillato e ha un rapporto oserei dire "conflittuale" col padre. Se sei arrivato a leggere fin qui pensando che è questo che cerchi in un eroe moderno, allora troverai una lista di cinque serie imperdibili per te.

Il protagonista di Invincible

Nato dal pugno di Robert Kirkman, lo stesso autore di The Walking Dead, Invincible mostra un universo in cui il sangue si fonde con la luce e l'eroismo si veste di imperfezione, dove una crudele bellezza, verità scomode e la lotta per la sopravvivenza si intrecciano con la fragilità dell'anima, violenza, critica sociale e il coraggio di essere tutt'altro che invincibili.

Che tu sia affascinato dalle storie basate sui fumetti, dai personaggi tormentati o dalla capacità di sovvertire i cliché del genere supereroistico, le 5 serie qui elencate sapranno darti la stessa essenza di violenza, satira e introspezione che ha reso Invincible un'opera di culto.

1. The Boys

Una scena di The Boys

La serie che più di tutte si colloca al vertice di questa classifica. The Boys, basata sul celebre fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, offre una visione dissacrante e senza filtri del mondo dei supereroi, dove il potere corrompe e l'ipocrisia regna sovrana. Con personaggi che non si limitano a indossare maschere scintillanti, ma che nascondono fragilità e segreti oscuri, The Boys cattura l'attenzione dello spettatore con una narrazione tagliente e un umorismo nero.

Nel corso delle stagioni, si continuano a svelare i retroscena di un sistema dominato dall'avidità, e questo approccio si sposa perfettamente con l'idea di un eroe imperfetto, come quello di Invincible. La serie è disponibile in streaming su Amazon Prime Video e rappresenta una scelta imprescindibile per chi ama le storie che smascherano il lato oscuro del potere.

2. X-Men '97

Il ritorno tanto atteso della mitologia degli X-Men: X-Men '97 prosegue l'iconico cartone degli anni '90, ma con tecnologie all'avanguardia. Pur rimanendo rispettosa dello spirito dell'originale, riesce a combinare la nostalgia per un'epoca d'oro dell'animazione con tematiche moderne e complesse.

La nuova serie di X-Men '97

I fan di Invincible apprezzeranno il modo in cui X-Men '97 intreccia relazioni familiari e conflitti interni, mostrando personaggi che lottano per accettare se stessi e il proprio posto in un mondo che non sempre comprende o accoglie le diversità. La serie, che celebra l'eredità dei fumetti e la resilienza di un gruppo di eroi emarginati, è disponibile su Disney+.

3. Blood of Zeus

Una scena di Blood of Zeus

Passando dal mondo moderno al mondo dell'animazione mitologica, Blood of Zeus emerge come una proposta affascinante per chi cerca una storia epica ma al contempo "umana". Ambientata nell'antica Grecia, la serie racconta le vicende di un giovane eroe che scopre di avere legami con gli dei e si trova a dover combattere contro forze oscure e tradimenti familiari. Come Invincible, Blood of Zeus non ha paura di mostrare la brutalità dei suoi combattimenti e la complessità delle emozioni dei suoi personaggi, offrendo un mix equilibrato di azione e dramma.

La narrazione, ricca di riferimenti alla mitologia classica, trasforma ogni scontro in una metafora della lotta interiore e del destino segnato, rendendo questa serie ideale per chi ama le storie che vanno oltre la superficie del supereroismo. Disponibile su Netflix è un inno all'epica, in grado di trasportare lo spettatore in un universo dove il divino e il mortale hanno la stessa ombra.

4. La Leggenda di Vox Machina

Un'altra proposta imperdibile è La leggenda di Vox Machina, un'avventura animata ispirata alle campagne di Dungeons & Dragons e al celebre web show Critical Role. Questa serie offre azione, umorismo e un'epica narrazione fantasy, che ricorda per certi versi l'approccio di Invincible.

I protagonisti di La Leggenda di Vox Machina

Attraverso una grafica vibrante e scene di combattimento coreografate con maestria, i Vox Machina raccontano la storia di un gruppo di eroi improbabili che, tra alleanze e tradimenti, si battono per salvare il loro mondo da forze oscure e minacciose. La capacità di fondere il dramma con momenti di leggerezza e la forte caratterizzazione dei personaggi la rendono perfetta per chi ama le storie che sanno essere allo stesso tempo divertenti e profondamente coinvolgenti. La serie è disponibile su Amazon Prime Video.

5. Doom Patrol

Una scena di Doom Patrol

Chiudiamo la nostra classifica con un approccio anticonvenzionale e surreale al genere supereroistico. Basata sui personaggi dei fumetti DC, la serie di Doom Patrol si distingue per il suo mix di dramma psicologico, umorismo nero e una narrazione che sfida ogni aspettativa. Qui i protagonisti, spesso segnati da traumi e difficoltà, devono confrontarsi con la realtà di un mondo in cui la normalità è un'illusione e l'eroismo assume forme inaspettate.

La sua originalità e la capacità di trattare tematiche complesse senza cadere nella banalità, offrono agli spettatori una visione alternativa del mondo dei supereroi, dove ogni personaggio è al contempo fragile e potente. Disponibile su Prime Video, è la scelta ideale per chi desidera una narrazione che mescoli ironia, dramma e momenti di pura follia.