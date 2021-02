The Boys 3: Karl Urban svela la prima foto di Billy Butcher

Le riprese della terza stagione di The Boys hanno finalmente preso il via e la star Karl Urban ha svelato la prima foto di Billy Butcher su Instagram, prontamente seguito dal collega Jack Quaid il quale ha mostrato i divertenti scatti insieme a Erin Moriarty, interprete di Starlight.

Karl Urban scrive su Instagram "Hullo hullo Primo giorno di riprese @theboystv stagione 3. Bello essere di nuovo qui! Ringrazio tutti ad @amazonprimevideo @sptv, @theboystv production e la nostra crew che sta lavorando duramente e sta prendendo ogni precauzione per garantire la nostra salute e sicurezza. Seguitemi. Abbiamo dei regali in serbo per voi!"

In precedenza, Karl Urban aveva svelato i primi dettagli della terza stagione della serie Amazon a The Playlist dichiarando: "Ho letto circa quattro sceneggiature. Quindi ho un'idea abbastanza chiara della direzione intrapresa, ma sulla seconda metà della stagione non so ancora niente. Non ho ancora parlato con Eric della stagione e di dove stia andando, ma quella conversazione avverrà a breve".

The Boys: Herogasm, l'episodio più scandaloso, in arrivo nella stagione 3

Come ricorderanno gli spettatori, la nuova stagione di The Boys vedrà Urban alla guida del team come risorsa ufficiale della CIA, anche se senza Hughie al seguito, almeno all'inizio.

Dopo il successo dello show, è stato annunciato uno spinoff di The Boys che sarà ambientato in un'università a cui possono iscriversi i giovani dotati di poteri.

Le prime due stagioni di The Boys sono disponibili su Amazon prime Video.