The Boys: in arrivo uno spinoff della serie Amazon

The Boys, la serie Amazon di cui sta andando in onda la seconda stagione, avrà uno spinoff dedicato a una scuola per giovani dotati di poteri.

The Boys, la serie prodotta da Amazon Studios, avrà uno spinoff ispirato ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

Il nuovo progetto sarà ambientato in un'università a cui possono iscriversi i giovani dotati di poteri, tuttavia l'atmosfera non sarà particolarmente tranquilla.

Il nuovo show, ancora senza un titolo ufficiale, viene descritto dai produttori come "in parte show ambientato al college, in parte Hunger Games", ma "con tutto il cuore, la satira e l'irriverenza di The Boys".

La storia sarà ambientata nell'unica università frequentata esclusivamente da giovani adulti supereroi ed è gestita da Vought International.

Lo spinoff sarà vietato ai minori ed esplorerà le vite dei Supes alle prese con gli ormoni ed incredibilmente competitivi mentre mettono alla prova i propri limiti fisici, sessuali e morali, entrando in competizione per ottenere i migliori contratti nelle città migliori.

Il pilot dello spinoff sarà scritto da Craig Rosenberg e nel team di produttori ci saranno anche Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty e gli autori del fumetto Garth Ennis e Darick Robertson.

Il finale della seconda stagione di The Boys sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 9 ottobre. I dati di ascolto sono aumentati esponenzialmente con le prime due settimane di presenza in catalogo che hanno fatto registrare un +89%.