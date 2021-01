The Boys: Herogasm, l'episodio più scandaloso, in arrivo nella stagione 3

La serie Amazon Prime Video The Boys continua a espandere i confini di ciò che è lecito vedere in televisione con nuove provocazioni. Lo showrunner Eric Kripke ha annunciato su Twitter l'adattamento dello scandaloso fumetto "Herogasm nella stagione 3**.

Eric Kripke ha condiviso su Twitter l'immagine della prima pagina della sceneggiatura di Herogasm, episodio 6 della terza stagione di The Boys, scritto da Jessica Chou. Per chi non lo sapesse, Herogasm è essenzialmente un'orgia che vede coinvolti i supereroi.

Herogasm è una miniserie standalone del fumetto The Boys che vede i Boys intrufolarsi nel party annuale segreto della Vought noto come Herogasm. I personaggi scopriranno che si tratta di un intero weekend all'insegna della depravazione che si tiene in un resort su un'isola segreta, i cui partecipanti si dedicano a sesso e consumo di droghe.

Un episodio per soli adulti in arrivo, ma per vederlo dovremo attendere ancora un po' di tempo. Le riprese della terza stagione di The Boys dovrebbero prendere il via a breve. Le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.