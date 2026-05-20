La Promessa anticipazioni 21 maggio Angela decide di fuggire, cosa farà Curro?

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo attraversa il salone per l'ultimo, commovente saluto della famiglia Luján. Intanto, Angela prepara i bagagli di nascosto e lascerà la Spagna senza dire nulla a Curro.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Martina non riesce a superare l'umiliazione per la nomina di Catalina e Adriano a direttori della tenuta. Le cugine continuano a discutere animatamente: Catalina tenta di difendere la bontà delle sue azioni, ma Martina, sentendosi privata delle sue legittime quote, non sente ragioni e il divario tra loro si fa incolmabile.

Nel frattempo, giunge il momento del commovente addio a Don Romulo. Prima che il maggiordomo ed Emilia salgano sulla carrozza Padre Agapito impartisce la solenne benedizione alla coppia. Nel frattempo Curro mentre si aggira furtivo alla ricerca del quaderno dorato viene sorpreso da Jacinto, il braccio destro del Duca De Carril.

Romulo ed Emilia

La Promessa anticipazioni, La decisione è presa: Angela scapperà in Svizzera

Angela non riesce più a respirare tra le mura de La Promessa. Le continue e asfissianti pressioni di Don Lorenzo e di sua madre Leocadia, l'hanno spinta oltre il limite della sopportazione. La giovane ha preso la sua decisione definitiva: scapperà dalla Spagna per fare ritorno in Svizzera.

Consapevole che se parlasse verrebbe fermata, Angela organizza la sua fuga in gran segreto. Nessuno a Palazzo deve sospettare nulla, nemmeno Curro, l'uomo che ama con tutta l'anima. Angela sa che lasciando il Paese spezzerà il cuore del giovane De La Mata e anche il suo, ma restare significherebbe rinunciare alla propria dignità.

L'ultimo abbraccio a Romulo

Il momento del distacco è finalmente arrivato. Dopo aver ricevuto l'incredibile regalo della casa al mare da Don Alonso e la solenne benedizione da Padre Agapito, Romulo ed Emilia si avviano verso l'uscita della tenuta. Ad accompagnarli a braccetto c'è Catalina, profondamente legata all'uomo che l'ha vista crescere e che l'ha sempre protetta.

Lope, Pia e Curro

La commozione dei Luján e della servitù della Tenuta

Catalina conduce la coppia nel salone principale, dove si è radunato l'intero universo de La Promessa. Tutti gli abitanti del palazzo dei Marchesi di Luján - dai nobili ai membri della servitù - sono lì, schierati per l'ultimo saluto. Romulo viene travolto da un caloroso abbraccio collettivo, denso di lacrime e profonda commozione.