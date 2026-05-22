Stranger Things e The Boroughs sono ambientate nello stesso universo?

La nuova serie prodotta dai fratelli Duffer è appena approdata su Netflix e gli spettatori non hanno potuto non notare alcune somiglianze significative con la serie dei record

Quanto è collegata The Boroughs all'altra serie soprannaturale Netflix dei Duffer Brothers, ovvero Stranger Things?

Il co-creatore Jeffrey Addiss ha rivelato se il nuovo show prodotto dai Duffer Brothers condivida davvero lo stesso universo della serie dei record. La trama di The Boroughs, creata da Addiss insieme a Will Matthews, segue un gruppo di anziani residenti in una comunità per pensionati costretti a unirsi per contrastare una misteriosa entità malvagia che minaccia tutti coloro che vivono nel complesso.

La serie può contare su un cast corale composto, tra gli altri, da Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard e Bill Pullman. Tuttavia, proprio il suo approccio al soprannaturale ricorda molto quello di Stranger Things, alimentando le teorie dei fan secondo cui le due serie potrebbero essere ambientate segretamente nello stesso universo narrativo.

The Boroughs, Alfred Molina in una scena

Stranger Things e The Boroughs condividono lo stesso universo narrativo?

In un'intervista concessa a ScreenRant, Addiss ha affrontato direttamente queste teorie, chiarendo una volta per tutte il rapporto tra la nuova serie e Stranger Things. Addiss ha spiegato che, nonostante il coinvolgimento dei Duffer Brothers in entrambe le produzioni e la presenza di elementi soprannaturali simili, si tratta di due storie completamente separate.

"Sono due mondi totalmente distinti. So che ci sono alcune teorie secondo cui saremmo collegati. Non è così. Matt e Ross Duffer, e tutti quelli che realizzano Stranger Things, fanno Stranger Things. Noi non stiamo giocando nel loro parco giochi. Loro hanno un parco giochi fantastico, ma noi stiamo costruendo il nostro qui".

Stranger Things 5: un'immagine dei protagonisti nell'episodio finale

Quali sono i punti in comune tra le due serie Netflix

Esistono alcune somiglianze tra Stranger Things e il mondo di The Boroughs, anche se nulla di abbastanza concreto da far pensare che le due produzioni condividano davvero lo stesso universo narrativo. L'entità affrontata dai protagonisti della nuova serie è infatti molto diversa dal Sottosopra.

Pur condividendo una struttura narrativa simile - un gruppo di personaggi alle prese con un mistero soprannaturale estremamente pericoloso - le due serie non appartengono dunque allo stesso mondo narrativo.

Proprio questa separazione permette a The Boroughs di respirare autonomamente, nonostante il coinvolgimento dei Duffer Brothers nella produzione. La serie non ha bisogno di appoggiarsi all'esistenza di altri show per raccontare la propria storia e non presenta collegamenti diretti con altre opere dell'universo Netflix. In questo modo, la sua narrazione in otto episodi può svilupparsi liberamente secondo le proprie esigenze.