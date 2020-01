The Batman: Zoe Kravitz svela primi dettagli sul ruolo di Catwoman

Zoe Kravitz, impegnata nella preparazione per il ruolo di Catwoman in The Batman, ha svelato alcuni dettagli sul suo personaggio.

La star di The Batman, Zoe Kravitz, ha svelato i primi dettagli sul ruolo di Catwoman in una recente intervista. L'attrice è stata scelta da Matt Reeves per interpretare una dei numerosi villain di The Batman, ruolo che si sta rivelando davvero impegnativo.

Zoë Kravitz ha svelato a Just Jared di essere impegnata nella preparazione fisica per il ruolo di Catwoman, una dei villain che compariranno in The Batman, cinecomic attualmente in lavorazione a Londra. Ecco le sue parole:

"Mi sto allenando un sacco, il che è grandioso, ma anche molto faticoso. E' un ruolo molto fisico, torno a casa ogni giorno zoppicando."

Al momento il plot di The Batman è ancora top secret, ma da quanto sappiamo finora al centro della storia troveremo un Bruce Wayne più giovane rispetto alla tradizione che metterà le sue doti di detective al servizio della lotta contro il crimine di Gotham City. Il film prevede la presenza di un nutrito gruppo di villain della tradizione inclusi Catwoman, Pinguino (interpretato da Colin Farrell come confermano le foto rubate dal set) e l'Enigmista. The Batman seguirà l'Uomo Pipistrello nei suoi anni formativi e potrebbe rappresentare il primo capitolo di una nuova trilogia con protagonista Robert Pattinson.

L'uscita al cinema di The Batman è fissata per il 25 giugno 2021.

