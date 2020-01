The Batman: uno dei principali villain è stato tagliato dal film?

Uno dei principali villain dell'universo di Batman sarebbe stato da The Batman di Matt Reeves per semplificare la storia del cinecomic.

Come anticipato, The Batman conterrà un bel po' di villain di casa DC, ma a quanto pare uno di questi villain sarebbe stato tagliato dal film. Secondo i rumor, Harvey Dent/Due-Facce non farà la sua comparsa in The Batman, ma il personaggio verrà conservato per un eventuale sequel.

The Batman dovrebbe essere il primo capitolo di una trilogia sul Cavaliere Mascherato diretta da Matt Reeves. Secondo We Got This Covered, in quest'ottica il personaggio di Due Facce verrà conservato per i film futuri, per semplificare la storia di questo primo capitolo.

Secondo quanto anticipato, in The Batman avremmo dovuto fare la conoscenza di Harvey Dent, ma non di Due Facce, visto che la trasformazione sarebbe comunque avvenuta successivamente. A conferma della scomparsa di Harvey Dent da The Batman c'è anche il mancato annuncio di casting, mentre Paul Dano, Zoe Kravitz e John Turturro sono stati annunciati come interpreti di Enigmista, Catwoman e Carmine Falcone e le foto leaked hanno confermato che Colin Farrell vestirà i panni di Pinguino con una chioma platinata. Del cast di The Batman dovrebbe far parte anche Peter Sarsgaard in un ruolo che non è ancora stato svelato.

The Batman è attualmente in fase di ripresa a Londra, l'uscita del film è fissata per il 25 giugno 2021.

