The Batman: il trailer ricreato con i personaggi della LEGO

Durante il DC Fandome è stato diffuso il trailer tanto atteso di The Batman, il nuovo film con Robert Pattinson diretto da Matt Reeves, video che ha subito catturato l'attenzione dei milioni di fan, tanto che uno di loro ha realizzato una trasposizione del trailer con i personaggi LEGO.

Il risultato di questo speciale trailer di The Batman è molto fedele all'originale, ricostruito con i personaggi Lego scena dopo scena, con accuratezza e precisione. Un video creativo e impressionante, che contiene scene in cui Batman e il Commissario Gordon indagano sulla scena del delitto, provocata dall'Enigmista in un contesto completamente nuovo. Oltre a quest'ultimo, nel trailer sia originale che LEGO vediamo personaggi come Catwoman e Pinguino, interpretati da Zoe Kravitz e Colin Farrell.

The Batman e Joker sono ambientati nello stesso universo?

The Batman di Matt Reeves, con protagonista Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro, uscirà il 1° ottobre del 2021, quindi i fan DC avranno ancora molto da aspettare per vedere l'ex vampiro destreggiarsi nei panni di Bruce Wayne. Al suo fianco altri nomi rilevanti nel cast, come Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Andy Serkis e John Turturro.