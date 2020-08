The Batman e Joker sono ambientati nello stesso universo?

The Batman: Robert Pattinson "smascherato" in un'immagine dal trailer

Una nuova teoria propone che i due film The Batman e Joker possano essere ambientati nello stesso universo narrativo. Lo sostiene Ryan Arey in un video del sito Screen Crush, e la spiegazione è legata essenzialmente a due fattori: in primo luogo, la sequenza in cui Batman picchia a sangue un criminale il cui trucco ricorda quello del famelico pagliaccio, dicendo "Io sono vendetta", potrebbe ricollegarsi all'omicidio dei Wayne nel film di Todd Phillips, dove muoiono per mano di un seguace di Arthur Fleck, ed è quindi possibile che a decenni di distanza il Joker stesso non ci sia più, ma che le sue gesta siano ancora emulate (come già accaduto sul piccolo schermo nelle serie animate dove un Bruce Wayne anziano addestra il nuovo Batman); in secondo luogo, Phillips e Matt Reeves hanno entrambi parlato di determinati titoli degli anni Settanta come fonti di ispirazione per le loro opere, e Reeves ha lasciato intendere che il mistero del suo film possa avere a che fare con i genitori di Bruce e il loro legame con la corruzione a Gotham City.

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix nel ruolo di Joker

Arey riconosce però che la cosa sia altamente improbabile, per una questione puramente cronologica: Joker è ambientato negli anni Ottanta, per l'esattezza nel 1981, mentre Matt Reeves ha chiarito che The Batman sarà ambientato più o meno nel nostro presente (come si può evincere anche dalla tecnologia vista nel teaser), il che significa che è anagraficamente impossibile che Robert Pattinson interpreti la versione adulta del Bruce Wayne visto nel film di Todd Phillips.

The Batman, commento al teaser trailer: il ritorno del vigilante di Gotham City si tinge di noir

L'autore del video cita il precedente di altre versioni dove elementi di decenni diversi coesistono senza problemi, ma per ora, salvo smentite da parte dei cineasti stessi, possiamo continuare a pensare che i due film non siano esplicitamente legati sul piano narrativo. Maggiori dettagli, forse, nell'ottobre del 2021, quando uscirà il lungometraggio di Reeves.