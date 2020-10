The Batman, The Matrix 4: slittano ancora le date di uscita

Nuovi spostamenti nei titoli di punta di Warner Bros., The Batman uscirà adesso nel 2022 e slitta anche la data di uscita di The Matrix 4.

Lo slittamento di Dune al 2021 ha creato una reazione a catena. Warner Bros ha deciso di proteggere il più possibile i suoi film di punta ritardando ancora le uscite degli attesi The Batman e The Matrix 4.

Un camera test di The Batman

The Batman, previsto per il 1 ottobre 2021, uscirà adesso il 4 marzo 2022 mentre il suo slot è stato occupato da Dune. Per quanto riguarda The Matrix 4, attualmente in lavorazione a Berlino, slitta dal 1 aprile 2022 al 22 dicembre 2022.

Warner Bros. non ha fornito una giustificazione esplicita di queste scelte, legate senza dubbio all'emergenza sanitaria, alla crisi dei cinema e al ritardo accumulato dalla produzione costretta a un nuovo stop quando Robert Pattinson è risultato positivo al COVID-19.

In The Batman, Pattinson si calerà nei panni di un giovane Bruce Wayne che "impara a essere Batman".Al suo fianco Paul Dano sarà l'Enigmista, Zoe Kravitz si calerà nei sensuali panni di Catwoman; Colin Farrell sarà Pinguino, John Turturro interpreterà il boss Carmine Falcone e Jeffrey Wright sarà James Gordon. Con loro Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e Andy Serkis nei panni del maggiordomo Alfred.

Per quanto riguarda The Matrix 4, Lana Wachowski è tornata a occuparsi del franchise che l'ha resa celebre insieme alla sorella Lilly. Keanu Reeves e Carrie Ann Moss tornano a vestire i panni di Neo e Trinity in una nuova avventura girata tra Berlino e San Francisco. Qualche settimana fa Keanu Reeves ha dichiarato:

"Sono qui a Berlino, e tutti stanno lavorando duramente in accordo col governo locale e i Babelsberg studios. I protocolli sono in piedi, sono effettivi, ma il processo di ripresa sembra normale, della qualcosa sono molto grato. Toccando ferro, stiamo tutti bene. Gli sceneggiatori David Mitchell e Aleksandar Hemon e la regista Lana Wachowski ci hanno offerto una storia bellissima, è davvero eccitante fare un altro film di Matrix".