The Batman, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Thor: Love & Thunder tra i film più attesi del 2022 secondo un sondaggio del rivenditore di biglietti online Fandango.

Il rivenditore di biglietti online Fandango ha intervistato più di 6.000 acquirenti di biglietti di cinema questo mese chiedendo quali siano i film più attesi del 2022. Tra i titoli citati The Batman, Thor: Love & Thunder e la pellicola di animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Un camera test di The Batman

Nonostante la crisi sanitaria in corso, gli spettatori - nello specifico si parla degli americani - hanno dimostrato di essere spinti a uscire per recarsi al cinema da titolo forti come il recente Spider-Man: No Way Home, che è diventato il primo film a incassare 1 miliardo di dollari dal 20219. Gower Analytics prevede che il botteghino USA crescerà fino a 9,2 miliardi l'anno prossimo, un aumento del 114% rispetto all'attuale livello del 2021 negli Stati Uniti e in Canada fino al 26 dicembre, a quota 4,3 miliardi.

Inoltre, Fandango ha chiesto agli acquirenti di biglietti di commentare le loro recenti esperienze al cinema e le loro abitudini di fruizione nel nuovo anno, con i seguenti risultati:

-Il 94% vuole andare al cinema più spesso nel 2022 rispetto al 2021 -L'89% è stato soddisfatto di vedere le nuove uscite di film sul grande schermo quest'anno. -L'88% è entusiasta della line-up delle uscite cinematografiche del 2022. -86% ha scelto Azione/Avventura come uno dei loro generi preferiti. -80% spera di vedere cinque o più film sul grande schermo nel 2022. -70% prevede di vedere i film in formati premium su grande schermo quando possibile.

The Batman, Zoë Kravitz: "Gli artigli di Catwoman non erano previsti, sono stati una mia idea"

Tutti gli intervistati hanno visto almeno un film al cinema nell'ultimo anno e sono stati intervistati durante le prime tre settimane di dicembre.

"Il pubblico è alla ricerca di esperienze indimenticabili al cinema e il 2022 promette di offrire una quantità di nuovi film entusiasmanti da vedere sul grande schermo", ha affermato il caporedattore di Fandango, Erik Davis. "Dal ritorno alcuni dei personaggi più amati come Spider-Man, Batman, Catwoman e Doctor Strange a franchise memorabili come Black Panther, Top Gun, Mission: Impossible e Jurassic World, il nuovo anno è pieno di brividi e avventure in ogni angolo."

Di seguito i risultati del sondaggio di Fandango.

Blockbuster più attesi del 2022

Black Panther: Wakanda Forever

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Batman

Thor: Love and Thunder

Jurassic World: Dominion

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Avatar 2

Aquaman and the Lost Kingdom

Top Gun: Maverick

Mission: Impossible 7

Film d'azione/avventura più attesi del 2022

Jurassic World: Dominion

Avatar 2

Top Gun: Maverick

Mission: impossible 7

Uncharted

Film per famiglie più attesi del 2022

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Pixar's Lightyear

Minions: The Rise of Gru

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Sonic the Hedgehog 2

Horror più attesi del 2022

Halloween Ends

Scream

Nope di Jordan Peele

Orphan: First Kill

The Black Phone

Ritorno dei personaggi più attesi del 2022

Chris Hemsworth (Thor), Thor: Love and Thunder

Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange), Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Natalie Portman (Dr. Jane Foster), Thor: Love and Thunder

Zoe Saldana (Neytiri), Avatar 2

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Nuove performance più attese del 2022