The Batman, Zoë Kravitz: "Gli artigli di Catwoman non erano previsti, sono stati una mia idea"

In The Batman l'attrice Zoë Kravitz interpreta l'iconico ruolo di Catwoman e la star ha condiviso un interessante dettaglio del costume realizzato per il film.

L'attrice, infatti, ha rivelato che la pausa delle riprese resa obbligatoria dalla pandemia ha permesso di avere il tempo necessario a trovare un modo per introdurre un omaggio agli artigli del personaggio.

Zoë Kravitz, intervistata da Buzzfeed, ha parlato di The Batman spiegando: "Si è trattato di un processo all'insegna della collaborazione sotto tutti gli aspetti, per quanto riguarda il personaggio, il suo aspetto e quello che stava indossando...".

L'interprete di Selina ha poi aggiunto: "La nostra costumista è arrivata a New York una settimana dopo aver ottenuto l'incarico per incontrarmi e prendere le mie misure e iniziare a parlare di Catwoman. Il regista Matt Reeves è un filmmaker che collabora moltissimo e a cui piace conoscere la persona che interpreta il personaggio, quindi non dovevo combattere per qualcosa, era disegnato in quel modo".

Zoë ha raccontato: "Abbiamo sviluppato il costume insieme come un team e, in realtà, le unghie non erano pianificate in origine. Abbiamo girato due mesi prima della quarantena e tutto è stato fermato, quindi in quel periodo ho iniziato a far crescere le mie unghie perché non potevamo avere delle manicure e poi ho avuto questa idea di spingermi oltre... Quindi ho chiamato Matt e ho detto 'Ho questa idea, dovremmo fare delle unghie folli, toste, meravigliosamente paurose che sembrano degli artigli. Nessuno smalto, in modo che sembrino ancora di più degli artigli', e siamo riusciti a inserire questo dettaglio all'ultimo minuto".

In The Batman, il Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson segue una serie di indizi criptici per smascherare il colpevole e svelare una cospirazione criminale. La sua crociata lo porta a confrontarsi con lo squallido mondo sotterraneo di Gotham City, dove incontra Selina Kyle (Zoe Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro), l'Enigmista (Paul Dano) e Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell). Il film rappresenta, infatti, il debutto di un giovane Batman in veste di vigilante, ma racconta anche i primi passi nel crimine dei celebri villain dei fumetti DC.

L'uscita italiana di The Batman è fissata al 3 Marzo 2022.