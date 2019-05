The Batman: Robert Pattinson non commenta le indiscrezioni sul casting

The Batman potrebbe avere come protagonista Robert Pattinson e l'attore, a Cannes per promuovere The Lighthouse, ha evitato le domande relative al casting.

The Batman, dopo tanti ostacoli e problemi, avrebbe trovato il suo protagonista in Robert Pattinson, ma per ora l'attore non ha confermato le indiscrezioni non rispondendo alle domande dei giornalisti relative al casting.

Il potenziale interprete di Bruce Wayne era infatti al Festival di Cannes per presentare The Lighthouse e ha evitato in modo educato, ma deciso, ogni commento sul suo potenziale coinvolgimento nel nuovo cinecomic della DC.

Robert Pattinson era arrivato al festival francese per promuovere il film di cui è protagonista accanto a Willem Dafoe, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs. Poche ore prima era emersa online l'indiscrezione che la produzione del progetto dedicato al Cavaliere Oscuro l'avrebbe scelto come protagonista e la giovane star, come riporta Indiewire, aveva preparato una risposta per tutti i giornalisti alla ricerca di una possibile conferma. Robert, non appena qualcuno gli poneva una domanda su The Batman, ha detto semplicemente sorridendo: "Rispondo solo alle domande riguardanti The Lighthouse".

La scelta di Warner Bros. Pictures per il film diretto da Matt Reeves non è stata ancora ufficializzata e alcune fonti vicine alla produzione hanno spiegato che l'accordo sembra imminente, pur essendo ancora in corsa per l'iconica parte anche Nicholas Hoult.

Il regista del cinecomic aveva parlato del progetto dichiarando che sarà caratterizzato da un'atmosfera in stile noir e darà spazio a una versione di Bruce Wayne maggiormente in stile detective rispetto a quelle portate in precedenza sul grande schermo, permettendo così al personaggio di evolversi mentre dà la caccia ai criminali e cerca di risolvere un crimine.

