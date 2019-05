"Io sono Batman", disse Robert Pattinson ai tempi di Twilight

Prima ancora che Robert Pattinson fosse in lizza per The Batman aveva già dichiarato di essere il Cavaliere Oscuro di Gotham.

Io sono Batman. Prima ancora che Robert Pattinson fosse in lizza per The Batman di Matt Revees aveva già dichiarato di essere il Cavaliere Oscuro di Gotham. Si tratta ovviamente di una battuta scherzosa dell'attore detta in tempi non sospetti ai tempi di Twilight che è possibile vedere tra gli extra della edizione home video e scovata da un fan che la ha prontamente messa in rete.

Nelle immagini è possibile vedere Robert Pattinson che conversa ironicamente con la sua collega - e all'epoca anche fidanzata - Kristen Stewart e ad un certo punto pronuncia chiaramente: "I'm Batman"; cioè "Io sono Batman", l'iconica frase pronunciata da Christian Bale nella trilogia di Christopher Nolan. Che Pattinson, che vedremo a breve a Cannes nell'atteso The lighthouse abbia doti da veggente? Chissà, certo dopo i rumor di ieri è in rampa di lancio per essere il protagonista di The Batman di Matt Revees, anche se la Warner Bros. non ha sciolto le riserve ed è ancora in lizza per il ruolo anche Nicholas Hoult.

The Batman, Matt Reeves annuncia: "E' una nuova storia. Ricominceremo dall'inizio"!

Al momento sul film di Reeves non si sa granché, pare che la storia verterà sugli anni giovanili del supereroe puntando il focus sul suo lato da detective e vedrà il ritorno di alcuni iconici villain, il Pinguino e Catwoman che abbiamo già visto in Batman - il ritorno, interpretati da Danny DeVito e Michelle Pfeiffer, e l'Enigmista, in passato portato sul grande schermo da Jim Carrey in Batman forever. Il primo ciak è previsto per l'autunno, con una distribuzione nelle sale americane dal 25 giugno 2021.

Qui sotto potete sentire l'audio con l'iconica frase.