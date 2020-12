The Batman: per Robert Pattinson la lavorazione è "estenuante"

Rumor riportati dal Sun vedrebbero Robert Pattinson esausto per via del perfezionismo del regista Matt Reeves, guai sul set di The Batman?

I problemi sul set di The Batman non sarebbero dovuti solo ai ritardi legati all'emergenza sanitaria. Secondo un report del Sun, la star Robert Pattinson troverebbe "estenuante" il metodo di lavoro del regista Matt Reeves tanto da lamentarsene apertamente coi membri dell'equipe.

Secondo il Sun, Robert Pattinson sarebbe esausto a causa delle pressanti richieste di Matt Reeves che gli avrebbe fatto ripetere alcune scene anche 50 volte, il tutto nonostante la scomodità del costume dell'Uomo Pipistrello.

"Le riprese sono state estenuanti, soprattutto per Robert, visto che Matt è un tale perfezionista" avrebbe svelato una fonte anonima al Sun. "Insiste nel ripetere le scene più e più volte e si impantana nei minimi dettagli. A volte è come se non sapesse quando fermarsi."

Secondo la fonte: "Matt ha già diretto dei block­buster prima d'ora, ma questo è su un altro livello. Nessuno nega che si tratti di una produzione in cui la posta in gioco è alta e Matt sente la pressione addosso. Ma Robert ha già avuto problemi coi franchise in passato. Ha odiato Twilight e l'ultima cosa che qualcuno vuole è che si stanchi di Batman".

le riprese di The Batman sono cominciate a gennaio per poi interrompersi a marzo a causa dell'emergenza sanitaria. Il set è ripartito a settembre e dopo un nuovo stop di due settimane dovuto alla malattia di Robert Pattinson la lavorazione procede in vista dell'ultimo ciak previsto per febbraio. Secondo alcune fonti, non confermate, Matt Reeves starebbe lavorando alacremente perché teme nuovi possibili ritardi.

Per il Sun "tutti questi rinvii hanno reso Matt Reeves paranoico e timoroso di ammalarsi. È arrivato al punto in cui dirige le scene imbacuccato dentro un piumino e con su gli occhiali da sci. Come protezione dalla malattia, è discutibile. Ma se lo fa sentire più al sicuro, sono tutti dalla sua parte."

L'uscita di The Batman nei cinema è fissata per il 4 marzo 2022.