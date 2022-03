The Batman, Robert Pattinson: "Per essere in forma perfetta contavo anche i sorsi d'acqua"

Robert Pattinson ha svelato i segreti di fitness e la dieta estrema a cui si è sottoposto per apparire al meglio nel costume di The Batman.

Robert Pattinson ha confessato di essersi sottoposto a un regime alimentare rigoroso, arrivando a "contare i sorsi d'acqua" per arrivare in forma perfetta alle riprese di The Batman. L'attore ha avuto solo pochi mesi per mettersi in forma per interpretare Bruce Wayne/Batman nel cinecomic di Matt Reeves e così ha decido di mettercela tutta.

La nostra recensione di The Batman celebra l'uscita del film, da oggi nei cinema italiani. Il protagonista Robert Pattinson ha svelato alcuni dei suoi segreti di fitness per arrivare a indossare il costume dell'Uomo Pipistrello sfoggiando una forma fisica perfetta in una nuova intervista con People.

L'ex rubacuori di Twilight, oggi 35enne, ha rivelato che una delle sue tecniche consisteva addirittura nel limitare i suoi sorsi d'acqua per far risaltare ancora di più il suo fisico:

"Ho avuto circa tre mesi per prepararmi prima dell'inizio del film, e poi mi sono allenato sempre prima e dopo il lavoro".

La tecnica del conteggio dei sorsi d'acqua viene utilizzata nel wrestling amatoriale per ridurre il peso e dai bodybuilder prima di un'esibizione.

Un articolo su Muscle & Fitness raccomanda che, il giorno dell'esibizione, un bodybuilder dovrebbe semplicemente assumere "piccoli sorsi" d'acqua, una tecnica che Pattinson ha applicato per migliorare il suo look da Batman.

Anche se aveva solo pochi mesi per rimettersi in forma, l'attore ha confessato che "la vergogna è il mio più grande motivatore, al 100%".

Quando Pattinson non era a torso nudo nel film, indossava spesso l'iconico costume di Batman, rivelando che lo ha aiutato a connettersi ancora di più al personaggio.

"È divertente perché leggi la sceneggiatura e trascorri un sacco di tempo cercando di capire 'Come posso interpretare questo personaggio che compie atti così audaci?'. E più mi avvicinavo alle riprese, più diventavo paranoico - sai, è ridicolo quando sei semplicemente seduto a casa con una maglietta - e poi indossi il costume. Ha un potere incredibile. Le persone si comportano con te in modo diverso, l'equipe reagisce in modo diverso. Il tuo intero mondo cambia improvvisamente."