The Batman: i fumetti da leggere prima, e dopo, la visione del film con Robert Pattinson

The Batman, il film diretto da Matt Reeves con star Robert Pattinson, sta finalmente per arrivare nelle sale e Panini Comics ha svelato quali fumetti con protagonista Bruce Wayne sono perfetti per prepararsi alla visione del progetto prodotto da Warner Bros o per approfondire la propria conoscenza del mondo di Gotham City.

Nelle librerie, fumetterie e online, saranno quindi disponibili nuovi volumi e grandi classici dedicati al Cavaliere Oscuro, oltre al numero 43 dello spillato di Batman in uscita il 17 marzo che si riveste con due copertine movie variant realizzate da Lee Bermejo e Riccardo Federici.

Per celebrare l'arrivo di The Batman nei cinema si può iniziare con la lettura di Batman: L'Impostore, la miniserie di Mattson Tomlin e Andrea Sorrentino ambientata nei primi anni di attività dell'eroe e che lo vede alle prese con un impostore che ha deciso di compromettere definitivamente la sua reputazione.

I fan del cult distribuito nei cinema nel 1989 con la regia di Tim Burton potranno rivivere la storia portata sul grande schermo con Batman - Il film del 1989 a fumetti, dove le fantastiche interpretazioni di Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger riprendono vita in una trasposizione indimenticabile.

Batman: Cavaliere maledetto, invece, raccoglie in una nuova edizione le storie che negli anni '90 fecero conoscere ai fan di Batman il talento di Jeph Loeb e Tim Sale, autori anche di Batman: Il lungo Halloween special, un'avventura inedita ambientata dopo gli eventi dei due grandi classici Batman: Il lungo Halloween e Batman: Vittoria oscura.

Il volume Batman: Cos'è successo al Cavaliere Oscuro? è il titolo da recuperare per gli amanti del pluripremiato sceneggiatore Neil Gaiman (Sandman), che regala un magnifico tributo al Cavaliere Oscuro con il suo stile unico.

I lettori potranno poi immergersi nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Terra Uno, una Terra parallela dove i supereroi hanno fatto la loro comparsa solo di recente, viene racchiusa, invece, nell'esclusivo cofanetto Batman: Terra Uno - Cofanetto, firmato dal tandem composto da Geoff Johns e Gary Frank.

Due grandi firme dei comics del calibro di Matthew Rosenberg e Chip Zdarsky firmano le storie della nuova serie antologica del Cavaliere Oscuro, che vengono raccolte nel maxi serie Batman: Leggende metropolitane.

I fan più accaniti dell'Uomo Pipistrello conosceranno sicuramente le storie brevi in bianco e nero che negli anni hanno graziato varie serie dedicate a Batman e che Panini Comics ha raccolto in DC Omnibus: Batman Black & White. Su quella scia, alcuni degli autori più importanti del fumetto americano si rimettono oggi alla prova sulle tavole in bianco e nero in una serie di storie inedite raccolte in Batman: Black & White.

La storia di Batman non sarebbe stata la stessa senza Robin e nel 1988 i lettori delle avventure di Bruce Wayne vennero chiamati a compiere una scelta terribile: Robin doveva vivere o morire? Al personaggio è dedicato Batman: Una morte in famiglia, volume unico che raccoglie le celebri saghe che hanno ridefinito il personaggio di Robin per vari decenni.

Il Cavaliere Oscuro non ha conquistato solo il mondo dei comics, ma anche quello dei manga, con tre titoli imperdibili. Si parte con Batman: Il figlio dei sogni, un'avventura a cavallo tra Gotham City e Tokyo di Kia Asamiya che vede il Cavaliere Oscuro alle prese con una droga che trasforma chi la assume nei celebri supercriminali nemici del Pipistrello.

Al culmine della popolarità della serie televisiva cult Batman negli anni Sessanta, in Giappone viene realizzato un manga di 53 capitoli, e le storie sono ora state restaurate e vengono presentate in tre volumi, raccolti nell'elegante cofanetto Batman: Il Batmanga di Jiro Kuwata.

Per chi volesse espandere le proprie conoscenze c'è anche Batman e la Justice League 1, che racconta la storia di un ragazzo giapponese giunto a Gotham City in cerca dei genitori scomparsi. Il fatidico incontro con Batman lo trascinerà in una rocambolesca avventura e l'aiuto della Justice League si rivelerà fondamentale.

Se si volesse recuperare i fumetti che hanno ispirato il Batman di Reeves dopo la visione del film , i titoli Panini Comics già disponibili sono quattro: Batman: Il lungo Halloween e Batman: Vittoria Oscura, capolavori di Loeb e Sale che racchiudono indagini appassionanti e una carrellata dei più celebri nemici del Pipistrello; Batman: Ego e altre storie, un volume deluxe che raccoglie le più belle storie di Batman firmate dal maestro Darwyn Cooke (tra cui l'imperdibile Ego e la gemma Catwoman: Il colpo grosso di Selina) e infine Batman: Anno uno, un capolavoro di storytelling noir firmato dal pluripremiato team creativo composto da Frank Miller e David Mazzucchelli che svela il primo anno di carriera di Batman.

