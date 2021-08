The Batman: il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson nella descrizione dei materiali del CinemaCon

Warner Bros. ha sfruttato la vetrina del CinemaCon per mostrare i primi materiali inediti di The Batman che mostrano l'ascesa del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson. La descrizione non può che alimentare l'hype dei fan nei confronti dell'atteso cinecomic di Matt Reeves.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Ecco la descrizione della featurette che alterna immagini del film e interviste al cast pubblicata da Comicbook.com: "L'immagine di Bruce Wayne è accompagnata da una musica inquietante al pianoforte. 'Per qualche motivo, Batman si è distinto come uno dei personaggi principali del 20° secolo' dichiara Robert Pattinson. Lo vediamo intento a rimuovere il cappuccio di Batman mentre spiega che il suo personaggio sarà 'radicalmente diverso' dagli altri film su Batman. Il regista Matt Reeves aggiunge che non abbiamo ancora visto niente 'radicato nel modo in cui è Year One.' Non è una storia delle origini, ma racconta i primi passi di Batman nel mondo oscuro di Gotham. Vediamo Batman che picchia alcuni criminali avvolto in una luce rossa, poi agenti di polizia, esplosioni e caos nell'oscurità. Secondo Pattinson, il suo personaggio 'Sta davvero provando a risolvere il suo problema con la rabbia. Tutti i combattimenti sembrano molto personali.' Usa varie armi per abbattere i nemici. Una scena mostra Andy Serkis nei panni di Alfred. Poi vediamo la Batmobile in corsa con le fiamme che escono dallo scarico. 'Non vediamo l'ora che possiate vedere The Batman nei cinema, l'anno prossimo' conclude Matt Reeves".

The Batman sarà distribuito al cinema da Warner Bros a partire dal 4 marzo 2022. Il cast include Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, Paul Dano è l'Enigmista, Zoe Kravitz Catwoman, John Turturro interpreta il boss Carmine Falcone, Peter Sarsgaard è Gil Colson, Jayme Lawson è Bella Real, Barry Keoghan interpreta l'Agente Stanley Merkel e Andy Serkis è il mitico maggiordomo Alfred Pennyworth.