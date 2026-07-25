Indiana Jones: Disney annuncia al Comic-Con una nuova storia dopo I predatori dell'arca perduta

Al San Diego Comic-Con 2026 Disney e Marvel hanno annunciato Indiana Jones: Sword of Pandemonium, una nuova storia ambientata durante gli anni d'oro dell'archeologo interpretato da Harrison Ford.

Dopo aver chiuso il percorso cinematografico di Harrison Ford con Indiana Jones e il quadrante del destino, Disney non ha alcuna intenzione di archiviare il celebre archeologo. Al San Diego Comic-Con 2026, Lucasfilm Publishing e Marvel hanno infatti annunciato ufficialmente il prossimo capitolo del franchise: Indiana Jones: Sword of Pandemonium.

Una nuova avventura ambientata dopo I predatori dell'arca perduta

Non si tratta di un nuovo film (per ora), bensì di una miniserie a fumetti in cinque numeri, che riporterà Indy nel periodo più iconico della sua carriera. Scritta da Jason Aaron e disegnata da Aaron Kuder, Indiana Jones: Sword of Pandemonium sarà ambientata poco dopo gli eventi de I predatori dell'arca perduta, riportando il protagonista nel pieno dei suoi anni migliori.

La locandina di I predatori dell'arca perduta

La storia seguirà Indiana Jones mentre si lancia in una nuova caccia al tesoro per recuperare la leggendaria Spada del Pandemonio, un misterioso manufatto di origine biblica destinato a mettere in discussione miti e leggende già esplorati nel franchise. La reliquia attirerà immediatamente l'attenzione di diverse fazioni pronte a impossessarsene, costringendo Indiana Jones a intraprendere una nuova corsa intorno al mondo per impedirne l'utilizzo da parte delle persone sbagliate.

Accanto a Indy ci sarà ancora una volta Marion Ravenwood, che questa volta si ritroverà inconsapevolmente in possesso del prezioso reperto. L'obiettivo dichiarato è recuperare lo spirito delle prime avventure della saga: esplorazioni archeologiche, civiltà perdute, luoghi esotici e antichi misteri soprannaturali.

La scelta di ambientare la vicenda tra i primi film non è casuale. L'arco temporale compreso tra I predatori dell'arca perduta e Il tempio maledetto rappresenta infatti uno dei periodi meno esplorati della vita di Indiana Jones, lasciando spazio a numerose avventure inedite senza alterare la continuità della saga cinematografica.

È un approccio simile a quello adottato da altri franchise storici come James Bond, nei quali lo stesso protagonista può vivere missioni sempre nuove senza dover necessariamente ricorrere a reboot o grandi salti temporali.

Il fumetto potrebbe aprire una nuova fase del franchise

L'annuncio conferma anche la volontà di Disney e Lucasfilm di continuare a espandere l'universo di Indiana Jones attraverso media differenti dal cinema.

I predatori dell'Arca perduta: una scena

Dopo il successo del videogioco Indiana Jones e l'Antico Cerchio, i fumetti sembrano diventare il luogo ideale per raccontare nuove spedizioni dell'archeologo, senza i limiti produttivi di un blockbuster.

Se Sword of Pandemonium dovesse ottenere un buon riscontro, potrebbe rappresentare il primo passo di una nuova serie di avventure ambientate durante il periodo classico della saga, permettendo ai fan di continuare a seguire Harrison Ford nel ruolo che lo ha reso una leggenda, almeno sulla pagina disegnata.

Indiana Jones: Sword of Pandemonium debutterà negli Stati Uniti il 9 dicembre 2026 per Marvel Comics.