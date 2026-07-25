Svanita nel nulla stasera su Rai 2: trama, cast e durata del thriller in prima visione

Un'atmosfera di costante sospetto e la forza incrollabile di una madre guidano la serata di Rai 2. In prima visione, sabato 25 luglio alle ore 21:20, il canale trasmette Svanita nel nulla (titolo originale Taken in Plain Sight), film del 2024 firmato dalla regista Cat Hostick inserito nella rassegna estiva "Nel segno del giallo". La storia segue Abby, una madre che si ritrova a vivere il peggiore degli incubi quando la figlia tredicenne Zooey scompare improvvisamente senza lasciare traccia durante una pausa in una stazione di servizio. Ecco chi sono i protagonisti, quanto dura il film, la trama e tutte le informazioni utili per seguire la prima serata.

Trama: la caccia alla verità di una madre

Dopo la misteriosa sparizione di Zooey durante il viaggio di ritorno verso casa, la vita di Abby e del marito Mitch viene completamente stravolta. Mesi di indagini condotte dalla polizia e dal detective Doyle portano a un binario morto, e perfino le persone vicine alla famiglia sembrano rassegnarsi o cercare di elaborare un lutto senza fine.

Lungi dal voler arrendersi all'evidenza e all'incompetenza delle autorità, Abby decide di prendere in mano la situazione e indagare per conto proprio. La sua determinazione e la sua totale sfiducia verso la versione ufficiale la spingono verso un'ossessiva caccia all'uomo, fino a concentrare i suoi sospetti su un individuo ambiguo. Questa ostinazione la condurrà a portare alla luce una verità ancora più inquietante, oscura e inaspettata di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Sameer Jafar (nei panni di Mitch) e Tennille Read (nei panni di Abby)

Cast e curiosità sul thriller

Il cast vede come protagonista Tennille Read nei panni della combattiva Abby, affiancata da KJ Romani nel ruolo della figlia Zooey e da Sameer Jafar nelle vesti del marito Mitch. Fanno parte del film anche Jim Codrington (il detective Doyle), Steven Yaffee (nel ruolo di Douglas), Allegra Fulton (Dolores), oltre Stella Acquisto e Samy Osman.

Dove vedere Svanita nel nulla in tv e in streaming e durata dell'horror

Il film diretto da Cat Hostick andrà in onda stasera 25 luglio, su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Svanita nel nulla ha una durata di circa 86 minuti e si concluderà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 2 proseguirà con Racconti criminali. L'incredibile sequestro Casana.