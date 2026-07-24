Deseo, il finale spiegato: la verità sulla relazione tra Lucero e Matías cambia tutto

Il thriller messicano di Netflix svela cosa si nasconde dietro la storia tra l'avvocatessa e il giovane allenatore di nuoto, fino a un epilogo fatto di manipolazioni, vendetta e conseguenze inattese.

Non è facile prevedere il successo di alcuni prodotti, e certamente non in molti avrebbero scommesso su Deseo, thriller erotico messicano arrivato da poco su Netflix. Il film ha invece catturato l'attenzione di milioni di spettatori in tuttiìo il mondo, finendo subito ai primi posti nella classifica dei contenuti più guardati nel corso dell'ultima settimana.

Dopo aver diffusamente parlato di Deseo nella nostra recensione, vediamo invece come il finale ribalti completamente la prospettiva sulla storia tra Lucero e Matías.

Quella che sembrava essere una relazione nata dal desiderio e dall'attrazione si rivela infatti parte di un piano più grande, destinato però a sfuggire al controllo di chi lo aveva ideato.

Attenzione, da qui in poi seguono spoiler sulla trama del film

Negli ultimi minuti del film emerge la verità sulla morte di Matías: il giovane istruttore di nuoto non viene eliminato da un singolo personaggio, ma rimane vittima di una serie di eventi in cui tutta la famiglia di Lucero finisce coinvolta.

Chi uccide Matías nel finale di Deseo?

La risposta più semplice è: Lucero. È lei infatti a provocare direttamente la morte di Matías. Dopo averlo trovato gravemente ferito al circolo di nuoto, la donna ascolta le sue richieste di tornare insieme e sembra accettare un confronto finale. In realtà Lucero ha già preso la sua decisione. Lo accompagna verso la piscina e, approfittando della sua condizione fisica, lo spinge in acqua e lo lascia annegare.

Tuttavia il film mostra che la morte di Matías non è il risultato di un'unica azione. Prima dell'arrivo di Lucero, il ragazzo è già stato aggredito più volte e ogni membro della famiglia ha contribuito, direttamente o indirettamente, alla tragedia.

Perché Matías diventa una minaccia per Lucero?

Deseo

All'inizio della storia Matías sembra essere soltanto il giovane allenatore di nuoto spagnolo, coinvolto in una relazione segreta con una donna più grande.

La situazione cambia quando emerge il vero motivo per cui il rapporto tra i due è iniziato: la relazione non nasce infatti spontaneamente, dietro tutto c'è Fernando, il marito di Lucero. L'uomo aveva pagato Matías affinché seducesse la moglie e registrasse i loro incontri, con l'obiettivo di raccogliere prove del tradimento.

Il piano, però, prende una direzione completamente diversa. Matías finisce per innamorarsi realmente di Lucero e non accetta la fine della relazione. Quando lei decide di allontanarsi, il giovane trasforma il coinvolgimento sentimentale in un'ossessione.

I video registrati durante la loro relazione diventano quindi uno strumento di ricatto. Matías minaccia Lucero di distruggere la sua vita privata e la sua reputazione, mettendo in pericolo anche la sua carriera. La situazione peggiora ulteriormente quando inizia una relazione con Viviana, la figlia di Lucero.

Come muore Matías: la ricostruzione della notte finale

Il film svela gradualmente cosa è accaduto nella notte della morte di Matías, mostrando come gli eventi siano stati una successione di violenze e reazioni incontrollate. Il primo ad agire è Julián, il figlio di Lucero. Dopo aver scoperto il rapporto tra Matías e sua sorella Viviana, il ragazzo decide di vendicarsi e gli somministra di nascosto una droga mentre si trova nella casa di famiglia.

Quando Matías arriva al circolo di nuoto, è già debilitato. Qui Viviana scopre la verità sulla relazione tra il ragazzo e sua madre. Guardando i messaggi presenti sul suo telefono, capisce che Matías le ha mentito e che la storia tra loro è legata a Lucero. La reazione della ragazza è immediata: durante il confronto lo spinge violentemente. A causa della droga presente nel suo organismo, Matías non riesce a reagire e cade, battendo la testa.

La ferita è grave, ma il giovane è ancora vivo. Poco dopo arriva Fernando, che affronta Matías dopo aver scoperto quanto la situazione sia degenerata. Tra i due nasce uno scontro fisico che termina con un calcio alla testa sferrato da Fernando.

Deseo

Anche questa volta Matías rimane a terra ferito, ma non è ancora morto. L'ultima persona a raggiungerlo è Lucero. Dopo aver ascoltato il tentativo disperato del ragazzo di convincerla a tornare con lui, la donna lo porta vicino alla piscina e mette fine alla sua vita.

Nonostante la responsabilità collettiva della famiglia, la polizia non riesce a ricostruire ciò che è realmente successo. La presenza della droga nel corpo di Matías porta gli investigatori a collegare la sua morte a un'overdose. L'indagine prende quindi una direzione diversa e nessuno viene accusato per l'aggressione e l'omicidio. Lucero, Fernando, Viviana e Julián riescono così a evitare l'arresto.

Il prezzo da pagare è però un altro: tutti devono convivere con il segreto di quella notte e con la consapevolezza di essere stati coinvolti nella morte di Matías.

Lucero e Fernando restano insieme alla fine di Deseo?

Uno degli elementi più sorprendenti del finale riguarda proprio il rapporto tra Lucero e Fernando. Dopo aver scoperto che il marito aveva orchestrato la relazione con Matías, sembrerebbe impossibile immaginare una riconciliazione tra i due.

Eppure il film sceglie una conclusione diversa. Le ultime scene mostrano Lucero e Fernando nuovamente vicini, come se il matrimonio riuscisse a superare anche il tradimento, la manipolazione e l'omicidio.

Il finale si apre però anche a una lettura sinistra: forse i due non si riavvicinano perché hanno ritrovato l'amore, ma perché ora condividono qualcosa che li lega indissolubilmente in una storia che trasforma il desiderio del titolo in controllo e ossessione.