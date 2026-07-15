The Batman 2 è stato posticipato ancora, come rivela il primo teaser con Robert Pattinson

Non c'è pace per The Batman - Part 2, e dopo il primo rinvio arriva anche il secondo: a svelare la data d'uscita in sala è un teaser che mostra Robert Pattinson di nuovo nei panni del Cavaliere Oscuro

La buona notizia è che c'è una data di uscita al cinema per The Batman - Part 2, quella cattiva è che la nuova avventura del Cavaliere Oscuro è stata posticipata di un altro anno. Ad annunciarlo è stato Matt Reeves attraverso il suo canale Vimeo con un breve teaser.

Il giorno fissato per l'approdo in sala del secondo capitolo con Robert Pattinson è il 18 febbraio 2028, e non serve essere bravi in matematica per capire che sei anni di distanza dal primo film sono quasi un'eternità.

The Batman - Part 2 sarebbe dovuto inizialmente essere pronto per il 2 ottobre 2026, ma la Warner Bros. aveva già dovuto posticipare l'uscita al 1° ottobre 2027. Il motivo? Come spiegato da James Gunn, i rinvii (soprattutto nel caso dei sequel) sono pratica "piuttosto comune" quando si parla di film ad alto budget.

All'epoca del primo rinvio, infatti, Gunn aveva scritto su Threads: "Un intervallo di 5 anni o più è abbastanza comune per i sequel. Sono passati 7 anni tra 'Alien' e 'Aliens', 14 anni tra i film de 'Gli Incredibili'. 7 anni tra i primi due 'Terminator', 13 anni tra i primi due 'Avatar'. 36 anni tra 'Top Gun' e 'Top Gun: Maverick'. E, naturalmente, 6 anni tra 'Guardiani della Galassia Vol. 2' e 'Vol. 3'".

Questa volta invece il tempo in più sarebbe necessario a Matt Reeves per la post-produzione.

The Batman: Matt Reeves, Robert Pattinson in una foto dal set

Il "trattamento del ritardo" non è toccato solo al secondo capitolo di The Batman, anche se resta in effetti il caso più eclatante. Warner Bros. ha infatti posticipato anche altre uscite: il nuovo film di J.J. Abrams con Glen Powell e Jenna Ortega è stato rimandato al 1° ottobre 2027, occupando così lo slot destinato al secondo capitolo sul Cavaliere Oscuro. Allo stesso modo anche il film di Sam Esmail con Julia Roberts non uscirà più a febbraio 2027 ma ad aprile, a prendere il suo posto in calendario, il 26 febbraio, sarà l'horror The Revenge of La Llorona.

Cosa sappiamo su The Batman - Part 2?

Molto poco, per rispondere in maniera sintetica alla domanda, e ancora meno aggiunge il teaser appena pubblicato. Le riprese (dopo in numerosi rinvii che avevano fatto temere il peggio ai fan) sono cominciate a giugno sotto l'occhio attento di Matt Reeves, anche autore della sceneggiatura insieme a Mattson Tomlin.

Robert Pattinson (che dal 17 luglio vedremo al cinema nei panni di Antinoo in Odissea di Christopher Nolan) tornerà a vestire il mantello e la maschera di Batman.

Accanto a lui nel sequel ci saranno Scarlett Johansson e Sebastian Stan, oltre a Charles Dance (il Tywin Lannister de Il Trono di Spade), Brian Tyree Henry e Sebastian Koch.

I dettagli della trama per ora rimangono top secret, così come i ruoli interpretati dal cast di supporto al protagonista.