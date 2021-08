The Batman: perché Robert Pattinson è stato pagato "solo" 3 milioni di dollari?

Per The Batman, Robert Pattinson avrebbe ricevuto una paga di 'soltanto' 3 milioni di dollari: per quale motivo la cifra è così bassa?

C'è un motivo per cui Robert Pattinson ha ricevuto un compenso pari a "soltanto" 3 milioni di dollari per il suo ruolo dell'Uomo Pipistrello in The Batman. Dopo aver letto il report sulle star hollywoodiane più pagate dell'anno pubblicato da Variety, in molti sono rimasti sorpresi dal compenso attribuito all'attore.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

The Batman sarà uno dei film principali previsti nel 2022 per Warner Bros. Sebbene sia a tutti gli effetti un blockbuster, il titolo ha avuto un budget contenuto di circa 100 milioni di dollari (per capire meglio il rapporto tra due grandezze differenti, basti pensare che il budget di Justice League ha raggiunto i 300 milioni di dollari). A prima vista, spiega Screen Rant, le spese di produzione relativamente basse potrebbero aver influito sul compenso che Robert Pattinson ha percepito. Ma la spiegazione non risiede unicamente in questo motivo.

C'è, infatti, un'altra spiegazione al fatto che il compenso percepito da Robert Pattinson sia più basso di quello che viene destinato ad attori quali Ryan Gosling e Keanu Reeves. Sicuramente, un film come Tha Batman è ben più atteso di progetti quali Matrix 4 e The Grey Man. Eppure, nonostante ciò, Pattinson non rientra ancora tra i divi di serie A al botteghino globale.

Robert Pattinson, infatti, ha guadagnato la fama grazie al franchise di Twilight e ad Harry Potter e il Calice di Fuoco. Da quel momento, ha lavorato a film indipendenti con autori non esattamente commerciali (con la dovuta eccezione di un nome come quello di Christopher Nolan, sebbene il suo Tenet abbia deluso le aspettative). Quindi, se l'attore ha collaborato con autori di primissimo livello ed è stato in grado di raffinare le sue qualità interpretative, il medesimo sviluppo direttamente proporzionale non ha riguardato anche gli incassi dei suoi film.

La lista degli attori più pagati a Hollywood è dominata da star di serie A quali Tom Cruise, Brad Pitt, Ryan Gosling e Keanu Reeves. Sebbene nessuna star sia immune al fallimento, i film interpretati dai nomi sopracitati sono tendenzialmente andati molto bene al box-office globale. A volta basta un nome del genere per garantire immane successo a un film. Da non dimenticare è, infine, il fatto che il compenso percepito da Robert Pattinson sia un mero up-front fee che verrà arricchito con una sostanziosa percentuale sugli incassi raggiunti da The Batman. Mentre il salario percepito da Daniel Craig (100 milioni di dollari) per i due sequel di Knives Out prodotti da Netflix e da Dwayne Johnson (50 milioni di dollari) per Red One comprende anche la percentuale sugli incassi, la stessa cosa non vale per la paga del giovane cavaliere oscuro.

Recentemente, un report di Variety ha rivelato il compenso percepito da Tom Cruise per Top Gun: Maverick. Il protagonista di Mission: Impossible non se la passa per niente male!