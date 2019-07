The Batman con Robert Pattinson: svelata la data di inizio riprese del film

Svelata la data di inizio riprese di The Batman, cinecomic che vedrà Robert Pattinson nei panni del nuovo Bruce Wayne.

Berlino 2018: uno scatto di Robert Pattinson sul red carpet di Damsel

The GWW ha appreso in esclusiva la data di inizio riprese di The Batman, atteso cinecomic che ridarà vita alla saga di Batman grazie all'intervento del regista Matt Reeves. Il primo ciak verrà battuto a Londra il 13 gennaio. Questa non è certo la prima volta che un film su Batman viene girato in Inghilterra. Batman di Tim Burton, Batman Begins, Il ritorno del cavaliere oscuro, Batman v Superman e Justice League sono tutti girati nel Regno Unito.

The Batman ha aggiunto il direttore della fotografia Robert Richardson nella crew, mentre è il corso il casting per i vari villain che dovrebbero comparire nel film, compresi Catwoman, Pinguino, Firefly, Cappellaio Matto, Due Facce e l'Enigmista. Al momento l'unico nome del cast ufficializzato è proprio quello di Robert Pattinson che darà volto a un Bruce Wayne più giovane delle precedenti incarnazioni, pronto a sfidare le proprie doti investigative per combattere il male che infesta Gotham City.

L'uscita di The Batman è fissata per il giugno 2021.

