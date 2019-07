The Batman: Robert Pattinson devastato dalla battaglia in una nuova fan art

Una nuova fan art immagina Robert Pattinson ferito dopo la battaglia in The Batman.

Una nuova fan art dedicata a The Batman immagina Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello devastato dalla battaglia.

L'annuncio dell'ingaggio di Robert Pattinson in The Batmanha scatenato la fantasia e l'estro artistico dei fan che continuano a immaginare l'Uomo Pipistrello in diverse situazioni. Suggestivo il poster realizzato da ShatterverseEnt che mostra il volto di Bruce Wayne che emerge dalla maschera devastato dalle ferite dopo una battaglia.

La fan art potrebbe non discostarsi troppo dalla realtà vista la sciera di villain che compariranno in The Batman, si parla infatti di Pinguino, Catwoman, Enigmista, Due-Facce, Firefly, Cappellaio Matt e altri.

L'uomo, la maschera e il simbolo: diamo i voti ai Batman cinematografici

Le riprese di The Batman dovrebbero iniziare alla fine del 2019 o nei primi mesi del 2020 con la regia di Matt Reeves. Robert Pattinson avrà, come annunciato da tempo, la parte del giovane Bruce Wayne, personaggio mostrato in versione detective e alle prese con numerosi villain. A causare caos e problemi nella città di Gotham City dovrebbero essere il genio del crimine conosciuto con il soprannome dell'Enigmista, l'affascinante Catwoman, il glaciale Pinguino, e il piromane Firefly. Per ora la produzione non ha ancora svelato il nome degli interpreti che hanno ottenuto i ruoli dei personaggi tratti dai fumetti della DC.

Il cinecomic verrà poi distribuito nelle sale americane il 25 giugno 2021.