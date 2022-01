The Batman: Robert Pattinson ha indossato il costume di George Clooney nel test video

Robert Pattinson ha rivelato di aver indossato la tuta di George Clooney di Batman & Robin per il suo provino video di The Batman.

Robert Pattinson ha rivelato di aver indossato il costume di George Clooney di Batman & Robin del 1997 nel suo provino video per il ruolo di Bruce Wayne in The Batman. L'attore inglese è l'ultima incarnazione sullo schermo del Cavaliere Oscuro, ruolo ereditato da Ben Affleck.

The Batman: Selina Kyle in un'immagine dal trailer

The Batman racconterà i primi passi di Bruce Wayne come vigilante, concentrandosi sul suo secondo anno di lotta al crimine. Diretto da Matt Reeves, il film vedrà Batman confrontarsi con L'Enigmista (Paul Dano) e Il Pinguino (Colin Farrell) mentre il suo cammino si intreccia con quello della misteriosa Selina Kyle (Zoey Kravitz). Il film è ispirato in parte all'arco narrativo del fumetto Batman: The Long Halloween, ma gran parte della trama generale è ancora top secret.

In una recente intervista con la pubblicazione giapponese Eiga (riportata su Reddit), Robert Pattinson ha parlato della sua preparazione per il ruolo rivelando di aver indossato il costume di Batman di Batman & Robin, usato dal predecessore George Clooney, nel suo provino per il ruolo:

"Penso che la tuta per il test video fosse quella di George Clooney... Sembra bello, ma in realtà era un incubo. Non potevo muovermi. Sudavo tutto il tempo e avevo paura di non poter farci niente (ride). Il mio costume non è solo molto bello, ma è anche incredibilmente ben disegnato. Anche se recito una scena di combattimento con molti movimenti, posso comunque muovermi".

Gli screen test con abiti di attori diversi è diventato un luogo comune nel mondo dei cinecomic. Christian Bale ha fatto il test video per Batman Begins nel costume di Val Kilmer, e il regista di Man of Steel Zack Snyder ha parlato dell'esperienza di vedere Henry Cavill nel vestito di Superman di Christopher Reeves. Pattinson è l'ultimo a passare attraverso questo processo, indossando l'abito di Clooney perché secondo quanto riferito, quello di Kilmer non gli stava bene.

Potremo apprezzare il vero costume di Rpbert Pattinson in The Batman a partire dal 3 marzo, quando il film approderà nei cinema.