The Batman, Zoë Kravitz: "La trasformazione di Robert Pattinson è incredibile"

L'attrice Zoë Kravitz ha parlato della trasformazione compiuta da Robert Pattinson durante le riprese di The Batman.

Zoë Kravitz è una delle star del film Batman e in una nuova intervista ha lodato il lavoro compiuto da Robert Pattinson per trasformarsi in Bruce Wayne.

L'attrice, che nel pogetto ha la parte di Catwoman, ha infatti svelato di aver potuto vedere alcune scene dell'atteso lungometraggio che riporterà gli spettatori nel mondo di Gotham City.

Parlando con Variety, Zoë Kravitz ha dichiarato: "Robert Pattinson è perfetto per questo ruolo. Era incredibile. La sua trasformazione era la fine del mondo".

L'attrice ha inoltre lodato il lavoro compiuto dal regista di The Batman: "Matt Reeves ha molto cuore e gli importa così tanto di questi personaggi. Sono davvero entusiasta per lui perché ha potuto concedersi una vacanza, se la merita".

Zoë ha quindi concluso le sue dichiarazioni condividendo la sua speranza nei confronti del progetto: "Spero che i fan lo amino perché ci siamo impegnati davvero molto".

Il film diretto da Matt Reeves proporrà una versione inedita (almeno dal punto di vista cinematografico) del personaggio dei fumetti.La versione affidata a Robert Pattinson infatti, è all'inizio della sua attività come vigilante e cerca di affrontare le proprie paure.

Nel film verranno inoltre mostrati famosi villain come Catwoman (Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell), al centro dello sviluppo di una serie spinoff, e l'Enigmista (Paul Dano).