The Batman: Robert Pattinson ha chiesto consiglio a Christopher Nolan

In vista di The Batman, Robert Pattinson ha chiesto alcuni consigli a Chistopher Nolan mentre erano sul set di Tenet.

Robert Pattinson ha chiesto un paio di consigli a Christopher Nolan per The Batman. D'altronde il regista di ben tre film sul Cavaliere Oscuro è forse la persona che più di ogni altra poteva dargli delle 'dritte' per poter affrontare un ruolo così iconico ma anche complesso che ha alle spalle almeno due interpretazioni memorabili: quella più recente di Christian Bale e quella anni Novanta di Michael Keaton, il mai dimenticato protagonista delle due versioni di Tim Burton.

Tutto è avvenuto per un curioso scherzo del destino: Robert Pattinson era al suo primo giorno di set con Christopher Nolan per le riprese della spy-story Tenet quando ha saputo di essere stato preso ufficialmente come nuovo Bruce Wayne per The Batman di Matt Reeves. Un ruolo voluto con tutte le sue forze dalla star di Twilight, tanto da non averla presa per niente bene quando, qualche settimana prima, erano usciti alcuni rumor sulla sua presenza nel cinecomic, anche perché l'attore non aveva ancora sostenuto nessun provino e aveva paura che questa fuga di notizie potesse compromettere ogni cosa. Quando poi la notizia è stata confermata la reazione è stata di incredulità: "È così bizzarro. - Così ha detto durante una lunga intervista apparsa su Variety. - Sono rimasto del tipo: ehi che coincidenza, sta succedendo davvero. È assolutamente folle tutto ciò".

Il fatto che si trovasse in quel momento proprio al lavoro con il regista che ha rivoluzionato la figura dell'eroe di Gotham City nei primi anni Duemila lo ha così portato a chiedergli qualche consiglio, ovviamente. "Gli ho chiesto alcune cose sulla tuta di Batman e di come riuscire a fare più movimenti possibili una volta indossata". La prima volta che Robert Pattinson ha indossato il costume di Batman, infatti, lo ha colpito non poco: "È forse la cosa più assurda che abbia mai fatto nella mia carriera. L'ho messa su. Ricordo di aver detto a Matt (Reeves ndr.): 'Sembra piuttosto trasformativo!' A lui quell'aggettivo piaceva. 'Spero proprio che sia così' ha detto. La verità è che ti senti immediatamente molto potente. Ed è piuttosto sorprendente, qualcosa di incredibilmente difficile da affrontare, quindi il rituale per entrarci è stato piuttosto umiliante. Hai cinque persone che cercano di spingerti dentro questa cosa. Una volta che hai capito come fare, è come dire: 'Sì, mi sento forte, mi sento un duro, anche se un secondo fa mi stavano letteralmente spingendo dentro un costume'".

The Batman andrà in produzione non prima dell'inizio del 2020, probabilmente il 13 gennaio in Inghilterra.