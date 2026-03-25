"Disgustato": il padre di una vittima della Columbine attacca il nuovo film di Zendaya

Il colpo di scena attorno a cui ruota The Drama, nuovo film con Zendaya e Robert Pattinson in uscita il 1 aprile, ha urtato la sensibilità del padre di una delle vittime del massacro di Columbine.

Mancano pochi giorni all'arrivo nei cinema di The Drama - Un segreto è per sempre, cupa rom-com interpretata da Zendaya e Robert Pattinson per A24 che approderà nelle sale italiane a partire dal 1° aprile distribuito da I Wonder Pictures. Ma il film scritto e diretto da Kristoffer Borgli sta sollevando polemiche per via di un colpo di scena tenuto finora nascosto che avrebbe sollevato le proteste di un genitore di una vittima del massacro della Columbine High School, occorso nel 1999 in Colorado.

Il marketing finora ha presentato The Drama come una divertente commedia a tema matrimonio, tenendo nascosto il colpo di scena il cui contenuto, purtroppo, sarebbe stato rivelato sui social media in concomitanza con la premiere.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sulla trama di The Drama - Un segreto è per sempre non proseguite nella lettura di questa news

The Drama: Zendaya e Robert Pattinson in una foto

Trama completa di The Drama

Robert Pattinson e Zendaya interpretano Emma Harwood e Charlie Thompson, una coppia di fidanzati in procinto di sposarsi. Emma lavora come editor letteraria, mentre Charlie, espatriato inglese, è un curatore museale. I due si incontrano a Cambridge in un caffè e iniziano un'intensa relazione sentimentale che culmina rapidamente in un fidanzamento.

Pochi giorni prima della cerimonia, durante un gioco alcolico, Emma confessa a Charlie e agli amici la cosa peggiore che abbia mai fatto nella vita, come mostra il trailer di The Drama senza però rivelarci di cosa si tratti, anche se ci mostra lo shock del fidanzato dopo la rivelazione.

La reazione sdegnata del padre di una vittima del massacro di Columbine

Sebbene il trailer ufficiale non riveli il colpo di scena, questo purtroppo è stato reso noto in seguito alle proiezioni in anteprima rovinando la sorpresa a molti spettatori e sollevando le proteste del padre di una delle vittime della Columbine High School.

Tom Mauser, il cui figlio Daniel è stato ucciso nel massacro della Columbine High School del 1999, ha dichiarato a TMZ di essere disgustato dal colpo di scena del film in cui il personaggio di Zendaya confessa al suo fidanzato di aver pianificato una sparatoria al liceo, ma di aver cambiato idea all'ultimo momento.

Mauser, attivista per la riforma delle leggi sulle armi da fuoco sin dalla morte del figlio, si è detto sbalordito dall'idea che qualcuno possa pensare che una sparatoria in una scuola si adatti bene a una commedia romantica, anche se con una svolta dark. L'uomo ha spiegato, inoltre, di essere stato infastidito dal comportamento di Zendaya quando, durante una recente ospitata al Jimmy Kimmel Live!, avrebbe minimizzava il colpo di scena mentre Jimmy Kimmel sembrava prendere molto più sul serio l'impatto che avrebbe avuto su alcuni spettatori.

"Posso immaginare, senza rivelare nulla, che questo film possa causare molti problemi a molte persone... nella loro vita privata" ha detto Kimmel.

"Sì, è possibile. Assolutamente. Quelle conversazioni possono prendere... molte direzioni" avrebbe risposto Zendaya, suscitando l'ilarità del pubblico in sala e abbozzando lei stessa un sorriso prima di addentrarsi in altri aspetti del film.

Mauser ha dichiarato a TMZ che, a suo parere, il personaggio di Zendaya "umanizza" chi compie le sparatorie, sebbene nel film lei non commetta alcun crimine, e temi delicati come quelli legati alla violenza non dovrebbero essere usati a scopo di intrattenimento. L'uomo ha invitato, inoltre, le persone che hanno preso in considerazione atti di violenza, ma non li hanno portati a termine, a cercare aiuto attraverso la terapia.