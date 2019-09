The Batman, Robert Pattinson: "Indossare il costume? Una cosa folle"

Robert Pattinson, protagonista di The Batman, rivela come ci si sente a vestire i panni dell'uomo pipistrello.

Robert Pattinson ha parlato per la prima volta di The Batman e di come ci si sente a indossare il famoso costume.

Robert Pattinson che in The Batman sarà diretto da Matt Reeves, ha raccontato durante un'intervista a Variety della sua prima prova costume per il film, definendola una delle esperienze più entusiasmanti e folli della sua carriera: "È forse la cosa più folle che abbia mai fatto nella mia carriera. L'ho messa su. Ricordo di aver detto a Matt: 'Sembra piuttosto trasformativo!' A lui quell'aggettivo piaceva. 'Spero proprio che sia così' ha detto. La verità è che ti senti immediatamente molto potente. Ed è piuttosto sorprendente, qualcosa di incredibilmente difficile da affrontare, quindi il rituale per entrarci è stato piuttosto umiliante. Hai cinque persone che cercano di spingerti dentro questa cosa. Una volta che hai capito come fare, è come dire: 'Sì, mi sento forte, mi sento un duro, anche se un secondo fa mi stavano letteralmente spingendo dentro un costume'"

Robert Pattinson ha rivelato anche che ha ricevuto il copione del film mentre presentava il suo ultimo film The Lighthouse allo scorso Festival di Cannes, periodo in cui doveva preparare il suo ultimo provino per ottenere la parte: "Ero a Cannes nella mia camera d'albergo, e leggevo la sceneggiatura e facevo delle prove. E' stata una cosa assurda"

The Batman è scritto e diretto da Matt Reeves e la sua produzione inizierà non prima del 2020, probabilmente il 13 gennaio in Inghilterra.