Maria De Filippi e Stefano De Martino a Sanremo 2027? Spunta il clamoroso rumor

Un nuovo rumor sta facendo discutere il mondo della televisione italiana: al Festival di Sanremo 2027 Stefano De Martino potrebbe avere al suo fianco Maria De Filippi. L'indiscrezione, ancora non confermata, sta già infiammando il web e alimentando le ipotesi su uno delle edizioni più attese degli ultimi anni.

Da quando è stato ufficializzato che il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo sarà Stefano De Martino, le voci sul cast e sulle possibili co-conduttrici si sono moltiplicate: dagli amici storici di Stasera tutto è possibile fino ad Andrea Delogu. L'ultima indiscrezione, però, è quella che sta davvero infiammando il web: un possibile ritorno al passato che avrebbe del clamoroso.

Maria De Filippi a Sanremo 2027? L'indiscrezione di Adnkronos

Secondo quanto riportato in esclusiva da Adnkronos, negli ambienti televisivi starebbe circolando una voce sempre più insistente: Stefano De Martino vorrebbe al suo fianco sul palco dell'Ariston la donna che, di fatto, ha contribuito a lanciarlo nel mondo dello spettacolo.

Stefano De Martino e Maria De Filippi

Si tratta di Maria De Filippi, considerata la queen della televisione italiana. "un'indiscrezione sempre più insistente che abbiamo raccolto, sulla probabile presenza della regina delle conduttrici Mediaset alla co-conduzione di almeno una serata del festival 2027", riporta l'agenzia. Per De Martino si tratterebbe di un cerchio che si chiude simbolicamente, un omaggio alla sua "mamma artistica" in uno dei momenti più importanti della sua carriera.

C'è già la conferma? Cosa succede dietro le quinte del Festival

Nonostante l'entusiasmo dei fan, la stessa Adnkronos ha frenato sul nascere i facili entusiasmi: al momento si tratta soltanto di un rumor. Non risultano infatti conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. L'entourage di Stefano De Martino mantiene il massimo riserbo, mentre il team di Maria De Filippi non ha rilasciato dichiarazioni. Anche la Rai, per ora, non commenta, nel rispetto della piena autonomia decisionale del nuovo direttore artistico del Festival.

Le priorità di Stefano De Martino prima delle co-conduttrici

Dietro il silenzio si nasconde anche una questione di tempi e priorità. Fonti vicine a Viale Mazzini riferiscono che De Martino, attualmente impegnato con il successo di Affari Tuoi, starebbe procedendo per gradi. In questa fase, infatti, la sua attenzione sarebbe completamente rivolta alla costruzione del Festival: dalla selezione dei Big in gara alla scelta delle canzoni, tutto il resto - comprese le co-conduzioni - verrà valutato solo successivamente.