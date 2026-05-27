Robert Pattinson è il giornalista Chris Hansen nel trailer di Primetime

Robert Pattinson sta per tornare sul set nell'iconico ruolo di Bruce Wayne in occasione di The Batman 2 e, nell'attesa, A24 ha condiviso il trailer del suo nuovo film intitolato Primetime.

Il progetto racconterà le origini di To Catch a Predator, la trasmissione televisiva condotta da Chris Hansen.

Cosa racconta il film con Pattinson

Il film Primetime è diretto da Lance Oppenheim (Ren Faire) e racconta la storia di Chris Hansen mentre sviluppa il programma che fa parte della trasmissione Dateline NBC, mostrandone gli sforzi per individuare e smascherare i predatori che puntano giovanissime vittime, con l'aiuto delle forze dell'ordine e un team di persone che si fingono minorenni online.

Nel trailer si possono sentire alcuni dialoghi del film che ricreano le domande che il reporter faceva a chi veniva 'incastrato' davanti alle telecamere. Chris, infatti, chiedeva ai predatori cosa sarebbe accaduto se lui non fosse stato lì, se si rendevano conto di quanto la situazione apparisse negativa e se fossero d'accordo nel sostenere che un uomo deve essere responsabile delle scelte prese.

Cosa mostra il trailer

Robert Pattinson, prossimamente tra i protagonisti anche del film Odissea, viene ritratto nel video promozionale mentre chiede: "Guardi la televisione? Bene, c'è qualcosa che dovresti sapere. Sono Chris Hansen con Dateline NBC e tu puoi diventare una parte della storia televisiva".

Il teaser del film, inoltre, sembra anticipare che la produzione di To catch a Predator verrà mostrata senza esitare nel ritrarne i lati negativi.

Nel cast del lungometraggio ci sono anche Merritt Wever, Skyler Gisondo, e Phoebe Bridgers. La sceneggiatura è stata firmata da Ajon Singh, mentre nel team della produzione ci sono Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, lo stesso Pattinson, Brighton McCloskey, Lars Knudsen e Tyler Campellone.