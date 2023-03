The Batman: Robert Pattinson ha mentito per sgattaiolare via dal set di Tenet e fare il provino

Robert Pattinson ha inventato una scusa per allontanarsi dal set di Tenet e fare il provino per The Batman, ma Christopher Nolan lo ha subito scoperto.

Robert Pattinson ha provato a mentire a Christopher Nolan per sgattaiolare via dal set di Tenet con una scusa e fare il provino per The Batman. A rivelarlo è stato lo stesso Pattinson all'Irish Times ricordando il desiderio di sostenere l'audizione per interpretare il nuovo Bruce Wayne nella saga di Matt Reeves. A quanto pare, il suo stratagemma è fallito miseramente.

The Batman, Robert Pattinson come Bruce Wayne in una delle prime foto del film

"È divertente perché Chris Nolan è così riservato su tutto ciò che ha a che fare con i suoi film", ha detto Pattinson. "E io ho dovuto essere molto riservato su The Batman. Quindi ho dovuto mentire a Chris sul fatto di dover fare un provino, gli ho detto che avevo un'emergenza familiare. E non appena ho detto 'è un'emergenza familiare' lui ha chiesto 'Stai facendo l'audizione per Batman, vero?'"

Alla fine Robert Pattinson è stato scelto come protagonista di The Batman e attribuisce a Tenet il merito di averlo aiutato a rimettersi in forma per il ruolo del Cavaliere Oscuro.

Michael Keaton è il Batman più popolare tra gli americani: qual è il vostro interprete preferito?

"Quando corro sullo schermo sono generalmente in coppia con John David Washington, che è un ex giocatore della NFL, quindi è stata la cosa più ingiusta del mondo", ha detto Pattinson all'Irish Times. "L'allenamento massimo che faccio la maggior parte del tempo è una passeggiata. John David può correre tutto il giorno. È stato bello che alla fine fossi abbastanza in forma. Ma sicuramente, all'inizio, ci sono stati giorni in cui non riuscivo a camminare dopo."

Dopo il successo di The Batman, Robert Pattinson si prepara a fare ritorno nel sequel, the Batman 2, che vede riconfermata anche la presenza di due villain chiave del primo capitolo.