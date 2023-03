Michael Keaton è il Batman più popolare tra gli americani: qual è il vostro interprete preferito?

Il web ha decretato Michael Keaton come miglior Batman, almeno negli Stati Uniti, ma il dibattito è ovviamente sempre aperto: voi da che parte state? Qual è il vostro interprete del cuore?

Ogni generazione ha il suo Superman, il suo 007 e... Il suo Batman. A volte, poi, la preferenza non è relativa neanche all'età, ma c'è sempre un interprete che è più popolare di altri per ruoli così iconici.

Nel caso del Cavaliere Oscuro, per anni sembrava che se la giocassero Michael Keaton e Christian Bale, ma una recente analisi della compagnia Valencia Theater Seating - che ha preso in considerazione più di 150000 tweet che contenenti termini come "[Keaton/Bale/Clooney] is the best Batman," "best Batman," "GOAT Batman," e "best live-action Batman", come riporta anche CBR - avrebbe decretato proprio il Batman di Keaton come il più popolare negli Stati Uniti.

Risultando vincitore in 23 Stati americani, Keaton ha "sconfitto" Bale, che si è classificato al secondo posto con 18 Stati che lo hanno prediletto.

Il terzo posto, invece, potrà sorprendere molti, dato che non è stata l'acclamata versione di Robert Pattinson ad aggiudicarselo (è risultata la preferita solo in 2 Stati), ma quella spesso criticata di Ben Affleck (che è passata in vantaggio con 8 Stati).

Il Batman di Michael Keaton e quello di Ben Affleck torneranno presto sul grande schermo in The Flash, mentre per rivedere quello interpretato da Pattinson dovremo attendere il 2025, con l'uscita di The Batman 2. E invece, che ne sarà dell'iconico personaggio nel nuovo DCU?

Batman "avrà un grande ruolo" nel nuovo DC Universe. Parola di James Gunn

Gli Stati Uniti, almeno su Twitter, hanno parlato... Ma il vostro Batman preferito qual è?