The Batman, Robert Pattinson: "Il mio agente era scioccato dal fatto che volessi interpretare Batman"

Robert Pattinson ha scioccato il suo agente rivelando di voler interpretare Bruce Wayne in The Batman perché fino a quel momento aveva interpretato solo disadattati.

Robert Pattinson ha rivelato che il suo agente è rimasto scioccato quando è stato scelto per il ruolo di Bruce Wayne in The Batman visto che fino a quel momento l'attore inglese aveva interpretato solo maniaci e disadattati.

Un camera test di The Batman

Robert Pattinson apparirà per la prima volta nei panni dell'Uomo Pipistrello nel prossimo film di Matt Reeves, The Batman, e questo segnerà il primo ruolo in un franchise per l'attore dai tempi di Twilight. Da quando la saga dei vampiri si è conclusa nel 2012, Pattinson ha privilegiato ruoli insoliti in film indipendenti apparendo, tra l'altro, in Good Time (2017) dei Safdie Brothers e The Lighthouse (2019) di Robert Eggers.

"Miravo a cose completamente diverse", ha spiegato Pattison in una nuova intervista a Total Film. "Questo è il fiore all'occhiello dei ruoli che puoi ottenere come attore. Ma non avrei mai pensato di essere vicino a farlo, e specialmente considerando il tipo di ruoli da cui ero attratto in quel momento."

L'attore ha confessato di aver fatto di tutto per convincere Matt Reeves con la sua audizione: "Ho continuato a controllare ossessivamente per circa un anno. Anche il mio agente diceva, 'Oh, interessante. Pensavo volessi solo interpretare freak.' E io rispondevo, 'Ma lui è un freak!'"

The Batman uscirà nei cinema italiani il 3 marzo. Il cinecomic racconterà le gesta di Bruce Wayne dopo due anni trascorsi a pedinare i criminali per le strade di Gotham City. Con solo pochi alleati fidati - Alfred Pennyworth, il tenente James Gordon - nella rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario muove i primi passi per combattere la criminalità a Gotham City sfruttando le sue doti di detective.

A fianco di Robert Pattinson, troviamo Zoë Kravitz come Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano è l'Enigmista, Jeffrey Wright è il tenente James Gordon, John Turturro interpreta il boss armine Falcone, Peter Sarsgaard è il Pubblico Ministero di Gotham Gil Colson, Andy Serkis è il fedele maggiordomo Alfred Pennyworth e Colin Ferrell interpreta Oswald Cobblepot/Pinguino. Nel cast anche Barry Keoghan, Jayme Lawson, Alex Ferns e i gemelli Max e Charlie Carver.