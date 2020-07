The Batman: la produzione riparte a settembre, eliminate le location previste

Le riprese di The Batman dovrebbero ricominciare a settembre, ma secondo quanto riporta Kris Tapley nel suo podcast di Netflix, The Call Sheet, le location previste inizialmente sono state eliminate e il team di lavoro si starebbe impegnando a creare i set necessari all'interno dei teatri di posa. Il podcast non ha rivelato altri particolari ma è presumibile pensare che possa trattarsi di una decisione presa in seguito all'emergenza sanitaria.

Un camera test di The Batman

Una decisione che potrebbe influire sul risultato finale di The Batman e che certamente accresce la curiosità intorno al film di Matt Reeves. The Batman è uno dei progetti cinematografici più attesi, anche in relazione alla scelta di Robert Pattinson come erede di Ben Affleck nel ruolo iconico di Bruce Wayne/Batman.

Zoë Kravitz ha definito Robert Pattinson l'interprete perfetto per il ruolo e dopo una serie di proteste che hanno fatto seguito all'annuncio della scelta della star di Twilight, sono stati diversi gli attestati di stima e fiducia nei confronti dell'attore, soprattutto da parte di colleghi appassionati del franchise DC. La trama di The Batman potrebbe concentrarsi principalmente sui personaggi di Bruce Wayne e Alfred Pennyworth.

The Batman includerà nel cast anche Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Jeffrey Wright nel ruolo di Jim Gordon, Andy Serkis nelle vesti del maggiordomo Alfred Pennyworth, Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman e Colin Farrell in quelli di Oswald Cobblepot/Pinguino. Il film dovrebbe uscire nelle sale americane il 1° ottobre 2021.